Труп росгвардейца с огнестрельным ранением нашли в туалете отдела в Петербурге

По данным издания, на теле обнаружили смертельное ранение. После получения оружия офицер на смену не заступил, и коллеги начали его поиски.

В главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области смерть сотрудника подтвердили и подчеркнули, что начали проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В минувший понедельник, 15 января, недалеко от здания Василеостровского суда в Санкт-Петербурге нашли тело пристава со смертельным ранением. Рядом с трупом лежал табельный пистолет.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга заявили, что еще живой пристав попал в объектив камер, но вышел за ворота, чтобы не оказаться на записи.

В главном Следственном управлении города начали проверку для выяснения всех обстоятельств смерти пристава. По итогам сотрудники примут решение о возбуждении уголовного дела.