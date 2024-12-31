Труп рабочего нашли на улице Екатеринбурга в новогоднюю ночь

Правоохранители оцепили часть Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Предварительно, основанием для экстренных мер стал подозрительный бесхозный пакет, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, горожане и гости Северной столицы не могут воспользоваться участком площади между колонной и елкой. В целях безопасности толпу отодвинули от подозрительного мешка отодвинули. Других подробностей не приводилось.

Ранее в Москве на Красной площади оцепили участок. Это произошло после запуска фейерверка. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.

В ноябре на территории центрального автовокзала в Гольяново у одного из пассажиров обнаружили подозрительный предмет. Выяснилось, что это была страйкбольная граната. После этого около 500 людей эвакуировали из здания, которое оцепили для работы группы разминирования.