31 декабря 2024, 23:44

Труп рабочего нашли на улице Екатеринбурга в новогоднюю ночь

РИА «Новости»
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Празднующие наступление Нового года жители Екатеринбурга стали свидетелями не очень приятного события. Остановившийся на улице Селькоровской водитель автомобиля Lada Priora вытащил из салона и оставил на улице труп мужчины. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщило Ura.ru.

Собеседник агентства уточнил, что свидетели происшествия сначала приняли брошенное тело за пьяного. Поэтому решили не оставлять человека в снегу.

«Подошли проверить - мертвый. Труп в рабочей одежде», - заявил источник.

Редакция направила запрос для выяснения всех обстоятельств в областной главк Следственного комитета.

В начале ноября труп женщины нашли жители казанского поселка Константиновка. В ходе предварительного осмотра тела на нем нашли следы собачьих укусов. По данным следствия, женщина приехала из села Богородская на работу, но погибла из-за нападения стаи собак.

Мужчины Екатеринбург Водители Новый год
31 декабря 2024, 23:08
Часть Дворцовой площади перекрыли из-за бесхозного пакета
РИА «Новости»
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Правоохранители оцепили часть Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Предварительно, основанием для экстренных мер стал подозрительный бесхозный пакет, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, горожане и гости Северной столицы не могут воспользоваться участком площади между колонной и елкой. В целях безопасности толпу отодвинули от подозрительного мешка отодвинули. Других подробностей не приводилось.

Ранее в Москве на Красной площади оцепили участок. Это произошло после запуска фейерверка. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.

В ноябре на территории центрального автовокзала в Гольяново у одного из пассажиров обнаружили подозрительный предмет. Выяснилось, что это была страйкбольная граната. После этого около 500 людей эвакуировали из здания, которое оцепили для работы группы разминирования.

Санкт-Петербург
31 декабря 2024, 23:04
Появилось видео, как запущенный салют попал в людей и машины в Ярославле
Freepik
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Огни от запущенного в Ярославле фейерверка попали в местных жителей и припаркованные автомобили. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Жесть Ярославль».

«Ума нет», - заявили авторы канала.

Новогодний салют запустили в одном из дворов Гагаринского переулка в Заволжском районе города.

На черно-белых кадрах видно, как первый залп отправился в небо, а потом искры полетели в сторону припаркованных машин и группу людей. Во время происшествия у некоторых автомобилей сработала сигнализация.

До этого в Казани Дед Мороз устроил салют прямо на капоте автомобиля Lada. В руках он держал петарды, сообщила «Газета.ru».

Ранее в Севастополе попросили жителей не запускать праздничные салюты , чтобы не осложнять работу подразделениям противовоздушной обороны и Черноморскому флоту, «создавая ложные цели».

Россия Машины Новый год
31 декабря 2024, 22:14
Кореец потерял в авиакатастрофе в Муане 12 родственников
РИА «Новости»
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Мужчина из Южной Кореи потерял в авиакатастрофе в Муане 12 членов своей семьи, в том числе маленькую дочь. Специалисты идентифицируют тела его родственников по ДНК, сообщило агентство Yonhap.

«Я единственный выживший из большой семьи. <…> Голос моей маленькой девочки продолжает эхом звучать в моей голове. Она сказала мне, что они собираются отпраздновать день рождения ее дедушки», - сказал он журналистам.

Собеседник агентства Yonhap вместе с семьей и другими родственниками отдыхал в Таиланде. Когда компания засобиралась домой, ему пришлось вылететь в Индию. На борту Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air погибли 12 членов его семьи. Мужчина срочно вылетел в Южную Корею, чтобы сдать ДНК для идентификации останков.

Последние две ночи семьи погибших провели в аэропорту Муан , питаясь рисом и супом от волонтеров. На первом этаже воздушной гавани открылась ​​совместная курильница для молитвы и возложения цветов. На третий день после авиакатастрофы специалисты опознали 174 тела из 179, два человека выжили.

По одной из версий, авиакатастрофа произошла из-за столкновения с птицами и повреждения шасси.

RT сообщил, что трагедию мог вызвать целый ряд факторов, в том числе сокращение протяженности взлетно-посадочной полосы из-за ремонта.

Авиакатастрофы Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
31 декабря 2024, 21:44
Один человек пострадал в ДТП с автобусом и снегоуборочной машиной в Москве
РИА «Новости»
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Снегоуборочная машина столкнулась с пассажирским автобусом на юге Москвы, пострадал один человек. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Пассажирский автобус 224 маршрута попал в крупное ДТП у дома № 15 на пересечении улиц Каховка и Керченской. В него врезался коммунальный грузовик.

В результате аварии снегоуборочная машина опрокинулась набок, ее водитель травмировался. Ему оказали медицинскую помощь, причем от госпитализации он отказался. В автобусе никто не пострадал.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

До этого в Москве произошла массовая авария в Лефортовском тоннеле из-за заглохшего автомобиля Lexus. В тот день столкнулись три машины и две из трех полос были перекрыты, сообщила «Газета.ru».

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погиб один человек и шесть пострадали.

Грузовики ДТП Автобусы Москва

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