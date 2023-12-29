Труп похищенной пенсионерки с пробитой головой нашли в Тульской области

«Сегодня в Веневском районе Тульской область на обочине дороги местными жителями найдено тело 70-летней москвички с повреждениями в области головы», - рассказали в ведомстве.

Пенсионерку похитили 23 декабря по дороге на дачу в Кашире. На нее напали, когда она шла от деревни Топканово к Вослинке. Женщина успела позвонить дочери, после чего ее телефон пропал из сети.

По подозрению в расправе полиция арестовала 72-летнего рецидивиста, который недавно освободился из тюрьмы, где отбывал срок за убийство. В багажнике его машины нашли кровь.