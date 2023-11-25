Труп пенсионера обнаружили в центре Екатеринбурга

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«Следственный отдел Верх-Исетского района начал проверку по факту ЧП, сейчас проходит опрос очевидцев и осмотр места. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, внешне труп без телесных повреждений», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе главка МВД по региону уточнили, что правоохранители уже установили личность умершего.

«Мужчине внезапно стало плохо, ему было 70 лет. По предварительным данным, его смерть не связана с криминалом», - подчеркнул глава пресс-службы Валерий Горелых.

Ранее труп заместителя главы управления уголовного розыска по Архангельской области обнаружили в купейном вагоне поезда в Архангельске.

Расследованием причин смерти занялся региональный Следственный комитет.