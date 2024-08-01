Труп обнаружили в шахте лифта на юго-востоке Москвы

На месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы частично обрушившейся пятиэтажки. По данным источника РИА «Новости», под обломками могут находиться 16 человек.

На месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы частично обрушившейся пятиэтажки. По данным источника РИА «Новости» , под обломками могут находиться 16 человек.

По последней информации МЧС, в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек. Шестеро из них - дети.

В поисково-спасательных работах задействовали более 450 специалистов и 75 единиц техники. СК уже возбудил уголовное дело.

Известно, что обрушение двух подъездов в доме могло произойти из-за взрыва газа. Местные жители в беседе с 360.ru ранее отмечали, что чувствовали его характерный сильный запах, хотя проверки газового оборудования в доме проводили достаточно часто. Один из очевидцев не исключил, что утечка могла произойти в квартире, куда газовики не могли попасть, потому что жилье пустовало.

Для жильцов дома сейчас развернули два пункта временного размещения в гостиницах.