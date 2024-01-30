Труп нашли в центре Екатеринбурга

По данным издания, труп лежал неподалеку от входа в бизнес-центр «Мост». Более точной информации пока не поступало. В СУ СК по Свердловской области информацию не комментировали.

Ранее подростки забили до смерти инвалида на остановке в Екатеринбурге. Несовершеннолетние парень и девушка напали на инвалида прошлым летом после отказа дать им сигарету.

Обнаженные тела мужчины и женщины нашли в машине на парковке в Академическом районе в Екатеринбурге. По версии следствия, пара задохнулась угарным газом. Личности погибших уже установили.