Труп нашли у бизнес-центра в Екатеринбурге

Тело человека обнаружили по адресу улица 8 марта, 51.

«У „Саммита“ лежит труп. Что произошло - неизвестно», - заявили очевидцы.

По запросу журналистов в следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что проводится проверка. Признаков криминала следователи пока не нашли.

В конце октября в Екатеринбурге осудили трех молодых людей за доведение до самоубийства своего 19-летнего знакомого. Молодой человек и две девушки унижали студента, прижигали ему руки сигаретами, угрожали и оказывали давление. В конце концов компания заставила молодого человека оформить на себя микрокредиты. После этого юноша совершил самоубийство на глазах у своих мучителей.

Осужденные свою вину не признали. Суд назначил им от девяти до 11 с половиной лет заключения в колонии общего режима.