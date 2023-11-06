06 ноября 2023, 21:50

Труп нашли у бизнес-центра в Екатеринбурге

РИА «Новости»
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В Екатеринбурге у бизнес-центра «Саммит» нашли тело человека. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на местные паблики.

Тело человека обнаружили по адресу улица 8 марта, 51.

«У „Саммита“ лежит труп. Что произошло - неизвестно», - заявили очевидцы.

По запросу журналистов в следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что проводится проверка. Признаков криминала следователи пока не нашли.

В конце октября в Екатеринбурге осудили трех молодых людей за доведение до самоубийства своего 19-летнего знакомого. Молодой человек и две девушки унижали студента, прижигали ему руки сигаретами, угрожали и оказывали давление. В конце концов компания заставила молодого человека оформить на себя микрокредиты. После этого юноша совершил самоубийство на глазах у своих мучителей.

Осужденные свою вину не признали. Суд назначил им от девяти до 11 с половиной лет заключения в колонии общего режима.

Екатеринбург Следственный комитет России
06 ноября 2023, 22:09
Трое взрослых и четверо детей пострадали в результате ДТП в Татарстане
РИА «Новости»
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Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей Lada в Татарстане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД республики.

Авария произошла на втором километре трассы Набережные Челны - Заинск - Альметьевск - Нижнекамск.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Priora допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada („каблук“)», - сообщили в автоинспекции.

Ранее один человек погиб и шестеро получили ранения в результате ДТП в Каширском районе Подмосковья. Авария произошла на 139-м километре автодороги Р22 «Каспий».

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Renault Duster, столкнувшийся с грузовиком Volvo. Из-за этого фура съехала на обочину, снеся с дороги еще две легковушки. Шестерых пострадавших доставили в больницы. Среди них двое детей 10 и 12 лет.

Татарстан ДТП ГИБДД
06 ноября 2023, 19:48
Табун лошадей погиб в ДТП в Оренбургской области
Unsplash
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Табун лошадей из 14 животных погиб после ДТП с внедорожником в Оренбургской области. Водитель автомобиля получил травмы, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, авария произошла на автодороге Орск - Шильда - Граница Челябинской области рядом с селом Тасбулак Новоорского района.

По предварительной версии, 39-летний житель Орска, управляя Toyota Land Cruiser, совершил наезд на 14 лошадей, принадлежащих одному из местных жителей.

В результате ДТП все животные погибли, а водителя автомобиля с переломом нижней челюсти и множественными травмами лица доставили в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Ранее в Новосибирской области в ДТП с грузовиком Freightliner погибли управлявший телегой мужчина и запряженная в нее лошадь. Авария произошла между Новосибирском и Ленинском-Кузнецким.

МВД РФ ДТП Животные
06 ноября 2023, 19:12
Система ПВО сбила воздушные цели в зоне СВО из Ростовской области
Pxhere
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Система противовоздушной обороны нанесла удары по воздушным целям в зоне спецоперации. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации», - написал он Голубев уточнил, что на территории региона никаких происшествий не зафиксировали. В связи с этим он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

В понедельник, 6 ноября, российские военные обезвредили два беспилотных летательных аппарата в небе над Воронежской областью. Глава региона Александр Гусев сообщил, что среди местных жителей в результате падения обломков дронов никто не пострадал.

Накануне украинский беспилотник сбили в Брянской области. Средства противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА самолетного типа над Стародубским муниципальным округом. Информации о повреждениях и пострадавших не поступало.

Военные Россия
06 ноября 2023, 18:46
Смертельное столкновение легковушек и грузовика произошло около Каширы
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Авария с тремя легковыми автомобилями и грузовиком произошла на проходящем через городской округ Кашира 139-м километре автодороги Р22 «Каспий». В столкновении погиб один человек, а шестеро получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Renault Duster. Двигаясь в сторону Москвы, он столкнулся с грузовиком Volvo. От удара большегруз повело в сторону, съезжая на обочину, машина снесла с дороги еще две легковушки.

В результате аварии на месте погиб один человек. Шесть пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Среди раненых - двое детей 12 и 10 лет.

Каширская городская прокуратура взяла под контроль установку всех обстоятельств аварии и дальнейшее решение об уголовном деле.

Сегодня же в Челябинской области в столкновении школьного автобуса и легкового автомобиля погибли женщина и ребенок. По данным регионального главка МВД, владелица отечественной машины не справилась с управлением на седьмом километре трассы Черновская - Кундравы и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом. В школьного транспорта в момент аварии находились 18 детей и пятеро взрослых. Никто из них не пострадал.

ДТП

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