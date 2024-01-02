Труп нашли на территории пожарной части в Москве

Тело человека нашли на металлическом навесе на территории пожарно-спасательной части. Навес вплотную примыкает к забору. Ни одно из окон части на эту сторону не выходит. Территория закрыта, так что самостоятельно человек не мог на нее проникнуть.

По информации собеседника «360», в пяти метрах от забора находится 17-этажный жилой дом. На навесе осталась вмятина - возможно, человек упал с высоты. Причину и точное время смерти установит медицинская экспертиза. На месте работают оперативные службы.

В понедельник, 1 января, в Закамске Пермского края нашли замершего насмерть мужчину. На теле погибшего нет следов насилия, причиной смерти, скорее всего, стало переохлаждение.