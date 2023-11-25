Труп мужчины всплыл в деревне Крекшино в Новой Москве

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По его информации, на место происшествия прибыла добровольческая группа, которая обнаружила тело подо льдом. Ее вызвала родственница пропавшего мужчины для поиска.

Извлекать тело будут самостоятельно. Спасатели не потребуются. В ближайшее время приедут следователи для установления точных причин и обстоятельств.

Ранее ребенок утонул во время тренировки по плаванию в Свердловской области.