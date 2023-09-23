Труп мужчины нашли в водоеме на севере Москвы

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По его данным, в субботу утром в районе Левобережный рядом с Ленинградским мостом во время патрулирования канала имени Москвы дежурный поисково-спасательной службы обнаружил труп молодого человека. Как уточнил собеседник, на вид утопленнику около 20 лет.

Тело доставили на берег. Прибывшие на место полицейские установят все причины и обстоятельства произошедшего.

В начале сентября спасатели наткнулись на труп в Строгинском заливе на северо-западе Москвы. На место вызвали сотрудников полиции для установления полной картины случившегося.

Кроме того, в поселении Щербинка в Новой Москве очевидцы заметили в пруду утопленника. Свидетели сообщили, что труп всплыл спиной вверх. На место сразу же вызвали представителей экстренных служб. Тело мужчины достали из водоема.