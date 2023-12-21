21 декабря 2023, 17:19

Труп мужчины нашли в машине на востоке Москвы

РИА «Новости»
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В припаркованной на Монтажной улице закрытой машине обнаружили труп молодого мужчины. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По словам источника, на вид погибшему около 30 лет. Судя по всему, он находился в автомобиле долгое время: на его лице заметны трупные пятна.

Прибывшие на место специалисты вскрыли автомобиль и извлекли тело молодого человека. О причинах его смерти пока ничего не известно.

Также сегодня под окнами жилого дома в Мытищах нашли мертвым директора IT-подразделения Россельхозбанка. Жена 51-летнего погибшего рассказала, что у него накануне начался психоз. Он кричал, бил супругу, называл себя богом и вспоминал фильм «Пятый элемент».

Еще один труп мужчины со следами разложения извлекли из коллектора теплотрассы в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы. Причины его смерти неизвестны.

Машины Москва 2023
21 декабря 2023, 17:16
Актера из сериала «СашаТаня» нашли мертвым в Москве
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Актера Егора Найдовича, известного по сериалу «СашаТаня», нашли мертвым в московской квартире 20 декабря. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

По информации СМИ, 43-летний актер арендовал вместе с знакомым трехкомнатную квартиру на улице Академика Комарова. Он и обнаружил его тело на кровати, когда вернулся домой с женой.

По словам соседа, последнее время Найдович получал мало ролей. Много времени он посвящал написанию сценариев. Более того, актер пристрастился к алкоголю.

Коллега Найдовича Александра Буянова рассказала « Комсомольской правде », что незадолго до смерти у актера нашли серьезное заболевание.

«Я знаю, что он болел, это точно. Все, с кем сегодня общался, тоже знали о его болезни. Говорят, рак, а рак чего конкретно, не знают», - сообщила она.

Егор Найдович сыграл 17 эпизодических ролей в фильмах и сериалах, среди которых «СашаТаня», «Мухтар. Новый след» «Небесная команда» и другие. Кроме того, актер работал в московском театре «Вертикаль».

Актера Егора Найдовича, известного по сериалу «СашаТаня», нашли мертвым в московской квартире 20 декабря. Об этом сообщило издание « Московский комсомолец ».

Сериалы Актеры Москва 2023
21 декабря 2023, 16:33
Появились кадры упавшего на Ставрополье дельтаплана
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Жертвами жесткой посадки легкомоторного дельтаплана около поселка Мирный в Ставропольском крае стал житель региональной столицы и города Лермонтов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России заявили, что криминалисты уже приступили к осмотру места падения дельтаплана.

В ведомстве напомнили, что летательный аппарат потерпел крушение в четверг, 21 декабря. По предварительным данным, на месте погибли два человека.

Прибывшие на место следователи осмотрят место происшествия и назначат необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

Он опубликовал снимок с места происшествия, на котором видно, что летательный аппарат врезался в землю.

СК РФ Россия
21 декабря 2023, 15:39
Мужчина напал на женщину из-за замечания собакам в Москве
Unsplash
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В Гольяново владелец двух доберманов напал на соседку из-за замечания про отсутствие намордников у собак. В результате девушка получила черепно-мозговую травму. Ранее эти собаки покусали шпица. Об этом «360» сообщили жители ЖК в Москве.

Не первый случай Кроме того, за месяц до этого те же доберманы напали на шпица и порвали ему спину. Хозяйка питомца Екатерина рассказала «360», что ее сын выгуливал собаку, как вдруг доберманы набросились на маленького шпица. В результате пострадавшее животное долго восстанавливалось после травм, но выжило.

Конфликт удалось разрешить: виновники оплатили операцию. Однако спустя месяц после замечания в чате ЖК развернулись сильные споры из-за того, что животные ходят без намордников.

Соседи неоднократно просили гулять с собаками либо в намордниках, либо за территорией ЖК. Екатерина отметила, что каждая из собак весит по 40 килограмм.

Однако владелец доберманов выразил уверенность, что обладатели других собак, которые гуляют без поводков, сами виноваты в том, что провоцируют животных. Он подчеркнул, что удерживать доберманов не станет и не сможет, если кто-то подойдет к ним.

Мужчина отомстил за замечание соседки В четверг, 21 декабря, молодая пара с двумя доберманами выгуливала собак в ЖК на Амурской улице. Проходящая мимо них соседка с французским бульдогом сделала замечание, что большие собаки должны быть в намордниках.

После этого между собачниками завязался конфликт: хозяйка доберманов обругала владелицу бульдога, а ее муж накинулся на оппонентку, начал бить и повалил на землю. За пострадавшую вступились свидетели. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Жертва нападения Мария в беседе «360» отметила, что прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговая травму.

«Этот человек уже не первый раз ведет себя неадекватно. Если вы подойдете к любому человеку в ЖК, то любой расскажет вам, что его знают все. Ему все время, по-моему, запрещали доступ на парковку, потому что он там гонял на сумасшедшей скорости», - сказала пострадавшая.

Она предположила, что за спиной у молодой человека внушительные связи, поэтому он позволяет себе такое поведение. Тем не менее девушка заявила, что собирается подать на него в суд.

Животные Москва 2023
21 декабря 2023, 15:07
Жертвами падения дельтаплана на Ставрополье стали два человека
РИА «Новости»
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Дельтаплан упал около поселка Мирный в Ставропольском крае. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал «112».

Собеседники авторов уточнили, что в результате происшествия погибли два человека. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Россия

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