Труп мужчины нашли в машине на востоке Москвы

По словам источника, на вид погибшему около 30 лет. Судя по всему, он находился в автомобиле долгое время: на его лице заметны трупные пятна.

Прибывшие на место специалисты вскрыли автомобиль и извлекли тело молодого человека. О причинах его смерти пока ничего не известно.

Также сегодня под окнами жилого дома в Мытищах нашли мертвым директора IT-подразделения Россельхозбанка. Жена 51-летнего погибшего рассказала, что у него накануне начался психоз. Он кричал, бил супругу, называл себя богом и вспоминал фильм «Пятый элемент».

Еще один труп мужчины со следами разложения извлекли из коллектора теплотрассы в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы. Причины его смерти неизвестны.