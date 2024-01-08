Труп мужчины нашли в квартире дома на западе Москвы
В Западном округе Москвы на Боровском шоссе в квартире одного из жилых домов обнаружили 62-летнего мужчину без признаков жизни. На его теле зафиксировали следы насильственной смерти, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
️По данным ведомства, точную причину и время смерти установят эксперты по результатам судмедэкспертизы.
Солнцевская межрайонная прокуратура проконтролирует расследование всех обстоятельств случившегося.
На месте работают следователи и криминалисты. Их действия координирует заммежрайонного прокурора.
Недавно в Восточном округе Москвы убили 50-летнего мужчину. Его тело с ножевым ранением обнаружили в нежилом помещении на Щелковском шоссе. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемых в убийстве - 48-летнего мужчину и 40-летнюю женщину. Вскоре их планируют арестовать.