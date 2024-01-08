08 января 2024, 18:37

Труп мужчины нашли в квартире дома на западе Москвы

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В Западном округе Москвы на Боровском шоссе в квартире одного из жилых домов обнаружили 62-летнего мужчину без признаков жизни. На его теле зафиксировали следы насильственной смерти, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

️По данным ведомства, точную причину и время смерти установят эксперты по результатам судмедэкспертизы.

Солнцевская межрайонная прокуратура проконтролирует расследование всех обстоятельств случившегося.

На месте работают следователи и криминалисты. Их действия координирует заммежрайонного прокурора.

Недавно в Восточном округе Москвы убили 50-летнего мужчину. Его тело с ножевым ранением обнаружили в нежилом помещении на Щелковском шоссе. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемых в убийстве - 48-летнего мужчину и 40-летнюю женщину. Вскоре их планируют арестовать.

Убийства Москва
08 января 2024, 18:28
Никто не пострадал в результате хлопка на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле
Unsplash
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Хлопок произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле, сообщил РИА «Новости» представитель Уральской транспортной прокуратуры. В результате ЧП никто не пострадал.

В прокуратуре подчеркнули, что произошедшее нельзя назвать взрывом. Хлопок не привел к повреждениям железнодорожной инфраструктуры или сходу с пути вагонов.

Ранее антитеррористическая комиссия Свердловской области сообщила, что хлопок произошел в районе станции Сан-Донато, которая находится в черте Нижнего Тагила, в 16:30 местному времени (14:30 по московскому). По информации Telegram-каналов, взрывное устройство сработало на одной из цистерн , выехавшей с территории нефтебазы. Хлопок услышали охранники, сообщившие о нем оперативникам.

На место происшествия выехали экстренные службы, которые проводят проверочные мероприятия. Как сообщил источник РЕН ТВ , неподалеку от места хлопка удалось найти взрывное устройство.

РЖД допустили, что происшествие в Нижнем Тагиле может привести к задержке семи поездов из-за работы правоохранительных органов.

Взрывы Свердловская область Поезда
08 января 2024, 18:23
Москвич напал с ножом на охранника магазина из-за пакета с продуктами
РИА «Новости»
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В Юго-Восточном округе Москвы молодой человек в супермаркете попытался украсть пакет с продуктами. Однако ему помешал охранник, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что 28-летний мужчина, надев медицинскую маску, капюшон и кепку для маскировки, набрал пакет продуктов в магазине на улице Маршала Чуйкова и попытался вынести его за пределы кассового узла. Сотрудник охраны заметил злоумышленника и потребовал оплатить товар или вернуть его.

В ответ на это мужчина напал на секьюрити с кулаками, после стал размахивать ножом. Оставив похищенные продукты на месте, нападавший сбежал. Несмотря на конспирацию, полицейским удалось быстро установить личность подозреваемого и задержать его.

Мужчину на время следствия отправили в СИЗО. Ему грозит наказание по статье о разбое.

Накануне два злоумышленника украли у жителя Москвы полтора миллиона рублей на подземном паркинге рядом с домом. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.

Драки Кражи Поножовщины Москва
08 января 2024, 18:13
Минздрав сообщил подробности массового ДТП с погибшими в Новгородской области
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Медики эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава, сообщило РИА «Новости».

Ранее семь человек погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Ставрополье. Двое человек пострадали, их доставили в больницу.

Из-за аварии движение в сторону Москвы перекрыли. На месте массового ДТП работают спасатели , вылетели вертолеты МЧС России и Центра медицины катастроф. Также к месту происшествия выдвинули мобильный пункт обогрева ведомства.


«Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона 10 пострадавших, в том числе двух детей», - передали в министерстве.

Один ребенок находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней степени тяжести. Пациентов направили в областную детскую клиническую больницу.

Массовая авария произошла на 526-м километре трассы М-11 «Нева» в Новгородской области. Всего столкнулись 50 машин , в результате происшествия погибли четыре человека , в том числе годовалый мальчик. Изначально поступила информация, что травмы различной степени тяжести получили пять взрослых и ребенок.


Дети Больницы ДТП Минздрав Россия Машины
08 января 2024, 18:01
Число столкнувшихся на трассе под Новгородом машин приблизилось к 50
Пресс-служба МЧС
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В массовой аварии на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области столкнулись около 50 автомобилей, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Никитин. Ранее появлялась информация о том, что машин было более 30.

«Службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», - добавил глава региона.

Движение в сторону Москвы остается перекрытым. Для автомобилистов предусмотрели съезд на федеральную дорогу М-10 на 545 километре, на пункте взимания платы возле деревни Мясной Бор. Прокуратура Новгородской области проводит проверку по факту аварии. На месте работают представители ГИБДД, МЧС и Следственного комитета. Андрей Никитин заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

В ДТП погибли четыре человека , в том числе несовершеннолетний. Количество пострадавших пока не называется. СК начал проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ДТП

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