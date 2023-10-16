Труп мужчины нашли рядом с парком в Екатеринбурге
Прохожие нашли мертвого мужчину у парка «Уралмаш» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Telegram-канале «Безумный ЕКБ».
«На Уралмаше обнаружен труп мужчины. Причина смерти неизвестна», - указали в сообщении.
Официальных комментариев по поводу происшествия не поступало. В настоящее время устанавливается личность погибшего. Также полицейским предстоит выяснить обстоятельства смерти мужчины.
Накануне тела мужчины и женщины нашли в ливневом коллекторе в Северном Бутове. ЧП произошло Старобитцевской улице. По предварительным данным, погибшие были без определенного места жительства.
Труп убитой москвички нашли 11 октября обезглавленным. По данным следствия, причем голова и ноги лежали в черных пакетах неподалеку от ванной. Выяснилось, что женщина погибла от рук знакомого, к которому пришла в гости. Сначала они распивали спиртные напитки, а потом у них произошел конфликт. Во время ссоры мужчина нанес собутыльнице около пяти ударов стамеской, а потом расчленил ее труп.