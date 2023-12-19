Труп мужчины извлекли из коллектора на юго-востоке Москвы

По его информации, в коллекторе теплотрассы нашли тело мужчины без определенного места жительства со следами разложения. Точная причина его смерти пока неизвестна.

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия работают Мосводоканал, Мосгаз и Следственный комитет для установления точных причин и обстоятельств.

Ранее труп мужчины достали из пруда в районе Южное Бутово. Водолазы вытащили его из водоема на Дачной улице. К специалистам за помощью обратился житель столицы, чтобы найти в пруду своего брата.