Труп молодого мужчины обнаружили на рельсах на станции Молжаниново в Москве

По информации собеседника издания, мужчине на вид около 20 лет. Тело лежало на рельсах в направлении области. Известно, что первым о трупе сообщил машинист поезда.

О причинах смерти мужчины не сообщается.

В Подмосковье ранее обнаружили закопанный в сугроб труп человека без глаз и волос. Мужчина был погружен в снег по грудь, его руки были сложены и прижаты к телу. Страшную находку обнаружил водитель мотобуксировщика. Полицейские выясняют причину и обстоятельства смерти.