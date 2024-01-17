Труп 18-летнего жителя Верхней Пышмы нашли на улице

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На одной из улиц Верхней Пышмы нашли мертвым 18-летнего молодого человека. Как сообщило Ura.ru , погибшим оказался местный житель.

Его тело обнаружили на Успенском проспекте. По данным сайта kp.ru , юноша свел счеты с жизнью.

«Друзья говорят, что <…> покончил с собой. Трагедия произошло накануне», - указали в материале, не приведя никаких подробностей.

Портал E1.RU сообщил, что накануне гибели молодого человека видели на балконе. Он также заходил в свой аккаунт в соцсети. Приехавшая на место ЧП скорая констатировала смерть парня.

В главке СК по Свердловской области не стали комментировать произошедшее.

В Екатеринбурге возле многоэтажки на улице Сулимова нашли мертвым студента. Предположительно, он мог выпасть из окна. Погибший учился на втором курсе одного из местных вузов и изучал иностранные языки.