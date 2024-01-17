17 января 2024, 00:03

Труп 18-летнего жителя Верхней Пышмы нашли на улице

РИА «Новости»
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На одной из улиц Верхней Пышмы нашли мертвым 18-летнего молодого человека. Как сообщило Ura.ru, погибшим оказался местный житель.

На одной из улиц Верхней Пышмы нашли мертвым 18-летнего молодого человека. Как сообщило Ura.ru , погибшим оказался местный житель.

Его тело обнаружили на Успенском проспекте. По данным сайта kp.ru , юноша свел счеты с жизнью.

«Друзья говорят, что <…> покончил с собой. Трагедия произошло накануне», - указали в материале, не приведя никаких подробностей.

Портал E1.RU сообщил, что накануне гибели молодого человека видели на балконе. Он также заходил в свой аккаунт в соцсети. Приехавшая на место ЧП скорая констатировала смерть парня.

В главке СК по Свердловской области не стали комментировать произошедшее.

В Екатеринбурге возле многоэтажки на улице Сулимова нашли мертвым студента. Предположительно, он мог выпасть из окна. Погибший учился на втором курсе одного из местных вузов и изучал иностранные языки.

Вузы Екатеринбург Свердловская область Студенты
16 января 2024, 23:06
Обливалась кефиром и откусывала торты. Пермячка разгромила магазин и угодила в полицию
РИА «Новости»
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В Пермском крае буйная посетительница устроила погром в местном сетевом магазине, сообщил Telegram-канал Baza. Женщина умудрилась не только скинуть товары с полок, но и попробовать некоторые из них.

Деобширка дважды наведалась в супермаркет в Верещагине. Сначала украла мороженое и разбросала выставленную продукцию, а потом перешла к более экстравагантным действиям.

«Женщина сметала с полок все на своем пути, обливалась кефиром и откусывала торты. <…> Через два часа вернулась и устроила погром», - указали в публикации.

По информации Baza, покупательница успела вылить на себя коктейли и полакомиться сладким, пока в торговую точку не вызвали полицейских.

В региональном ГУ МВД подтвердили Ura.ru , что неадекватную местную жительницу задержали оперативники. Женщину передали медицинским работникам. По факту случившегося начали проверку.

После новогодних каникул пьяная девушка устроила погром в московском «Бургер Кинге». Она кричала на сотрудницу, громила кассу, а потом просто ушла.

Пермский край Магазины Полиция
16 января 2024, 22:49
Незнакомка попыталась похитить первоклассницу в Воронеже
РИА «Новости»
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Неизвестная женщина пыталась похитить ученицу первого класса после уроков. Это произошло в микрорайоне Шилово в Воронеже, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, информацию о случившемся распространили в СМИ. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства, для этого они организовали проверку.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части организации исполнения требований законодательства об образовании, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», - указали в сообщении.

Ранее «Вести Воронеж» сообщали, что неизвестная женщина попыталась похитить первоклассницу, которая выходила из школы. По словам матери девочки, незнакомка схватила дочь за руку и потянула через дорогу на улице Острогожской. Когда встревоженная женщина догнала их, та стала убеждать, что перепутала девочку с племянницей, а потом сразу сбежала.

Неизвестные ранее похитили ребенка в Новосибирске на улице. Мальчика затащили в машину и увезли.

Дети Школы
16 января 2024, 22:39
Грузовик сбил пенсионерку в Петербурге
РИА «Новости»
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Пожилая женщина попала под колеса самосвала недалеко от станции метро «Приморская» в Санкт-Петербурге, ее госпитализировали. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Наличной улице в Василеостровском районе во вторник, 16 января.

Пенсионерка переходила дорогу к трамваю, когда ее сбил 37-летний водитель самосвала Shacman. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже издание уточнило, что медики зафиксировали у 83-летней петербурженки травматическую ампутацию обеих ног.

Ранее семилетняя девочка погибла при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Рязанской области. Она была пассажиркой Lada Granta. Женщина, управляющая автомобилем, получила травмы, ее госпитализировали. По информации полиции, пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Санкт-Петербург Грузовики Пенсионеры ДТП
16 января 2024, 21:11
Уголовное дело завели против банды избивавших белгородцев подростков
РИА «Новости»
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В Белгороде возбудили уголовное дело после нападения подростков на прохожих. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ходе мониторинга СМИ и соцсетей правоохранители выявили публикации, на которых запечатлено, как группа молодых людей избивает жителей Белгорода. Подозреваемые снимали все происходящее на видео и выкладывали в Сеть.

Полицейские установили личность 17-летнего местного жителя, являющегося уроженцем Азербайджана, причастного к нападениям. Также проводятся розыскные мероприятия остальных лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

Расследование ведется по факту совершения преступлений, предусмотренного статьей УК РФ «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее в Сочи задержали мужчину, которого подозревают в нападении на пенсионерку, писала «Газета.ru». Неизвестный ударил пожилую женщину ножом.

Уголовное дело Преступления Соцсети Следственный комитет России

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