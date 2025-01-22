22 января 2025, 22:33

Трубы с горячей водой прорвало на улице Уральской на востоке Москвы

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Авария произошла на востоке Москвы — в Гольянове прорвало трубы с горячей водой. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП — всю улицу окутало паром от кипятка.

Коммунальное происшествие произошло на улице Уральской, горячая воды вылилась на проезжую часть, над дорогой стоял густой белый пар. Очевидцы сначала подумали, что это дым от пожара. На место прибыли экстренные службы, в том числе скорая помощь.

В Telegram-канале городского хозяйства Москвы сообщили, что над устранением утечки работают специалисты. В ведомстве уточнили, что ЧП произошло около дома № 19. К 22:00 прорыв ликвидировали, теперь специалисты вскрывают ливневки для слива воды.

В Дмитрове 9 января в канализацию провалился автомобиль. На дороге обрушился асфальт и машина едва не упала в образовавшуюся яму. Водитель и пассажиры смогли самостоятельно выбраться из пострадавшего авто. Всего от последствий коммунальной аварии пострадали два автомобиля.

Скорая помощь Видео Дороги Коммунальные аварии Москва
22 января 2025, 21:19
В Петербурге два грузовика раздавили рабочего
Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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Рабочего раздавило между двумя фурами на терминале Усть-Луга в Ленинградской области. Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры опубликовала момент смертельного ДТП в своем официальном Telegram-канале.

Сообщение о происшествии поступило в полицию Кингисеппского района в среду, 22 января. Прибывшие на место правоохранители установили, что водитель грузовика «ФАВ» прижал портового рабочего к другой фуре той же марки.

Пострадавший от полученных травм скончался. Предварительно, 20-летний водитель грузовика не заметил грузчика, когда сдавал назад - он собирался припарковаться у разгрузочного терминала.

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку по факту смертельного ДТП. Также проверку по исполнению в порту законодательства об охране труда инициировала транспортная прокуратура.

Это уже не первое смертельное происшествие на терминале. Здесь же ковшом раздавило пожилого петербуржца - он ремонтировал погрузчик без страховки. Об этом сообщал сайт MR7.ru.

Ранее источник 360.ru рассказал, что в Москве такси раздавило мотоцикл. Водителя мотоцикла госпитализировали.

Санкт-Петербург Ленинградская область Грузовики ДТП Водители Полиция
22 января 2025, 19:42
В руках российского курсанта взорвалась американская мина
РИА «Новости»
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Мина американского производства взорвалась в руках у курсанта, посетившего выставку ко Дню военного инженера во Владивостоке. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Выставка проходит проходящая на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове. Днем 21 января курсант 2-го курса заинтересовался американской миной, лежащей на столе среди экспонатов.

Юноша взял мину в руку, и в этот момент раздался взрыв. По предварительным данным, курсант получил минно-взрывные травмы и множественные слепые ранения обеих кистей, бедер и шеи. Как уточнил источник РЕН ТВ , раны оказались несерьезными, лечение молодой человек пройдет на дому.

На место происшествия прибыли полицейские, идет проверка.

Ранее в Подмосковье школьник остался без пальцев из-за петарды. Мальчик возвращался домой после вечерней тренировки в школе олимпийского резерва вместе со своими сверстниками. В какой-то момент они решили запустить петарды, которые были у них с собой, одна из них взорвалась в руке пострадавшего сразу же после поджигания.

Выставки Военные Взрывы Владивосток
22 января 2025, 19:40
Из танкера «Волгонефть-239» откачали половину мазута
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Половину мазута, который находился на танкере «Волгонефть-239» у мыса Панагия, откачали. Об этом сообщил пресс-служба Минтранса России.

«Специалисты Морспасслужбы откачали из кормовой части танкера 727 тонн мазута, что составляет чуть более 50% всего груза, находящегося на борту», - отметили в пресс-службе.

Вчера специалисты Морской спасательной службы завершили откачку первого из четырех танков и приступили к нагреву второго. Сегодня утром температура груза в нем достигла таких значений, что появилась возможность непрерывной откачки. К этому моменту битумовозы уже совершили 12 рейсов.

Работы ведутся круглосуточно и должны быть завершены до конца января.

В результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» во время шторма в Керченском проливе произошел разлив мазута. На берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края уже собрали 1,2 тонны нефтепродуктов и загрязненных водорослей. Движение судов закроют в районе кормы танкера «Волгонефть-212».

Ранее в Росрыболовстве оценили безопасность черноморской рыбы после разлива мазута.

Россия Работа Крушение танкеров в Керченском проливе
22 января 2025, 18:57
Меняйло отреагировал на спор своего сына с полицейским
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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что ситуацию вокруг спора его сына с полицейским «раскачали на пустом месте». Об этом чиновник написал в Telegram-канале.

По его словам, конфликт между сыном и инспектором действительно был, но его удалось урегулировать на месте. Никого из сотрудников полиции не уволили, подчеркнул Меняйло.

«Сотрудники исполняли свои обязанности и никаких претензий к ним нет и не было», - написал он.

Чиновник напомнил, что его сын - кадровый офицер, и с первых дней спецоперации он находится при исполнении воинского долга.

«Домыслы о том, что мой сын - мажор, отсиживающийся в тылу, пусть остаются на совести тех, кто их транслирует», - добавил Меняйло.

В сентябре прошлого года в Северной Осетии задержали на 48 часов министра труда и социального развития Алину Айдарову в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий ее сотрудниками.

Чиновники Полиция

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