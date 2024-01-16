16 января 2024, 12:38

Трубу с кипятком прорвало на улице Нижнего Новгорода

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В Нижнем Новгороде прорвало теплотрассу. На улице образовался «горячий источник». Видео с места ЧП появилось в распоряжении «360».

Судя по кадрам, кипяток идет прямо из-под асфальта на Решетниковской улице. Ее затянуло клубами белого пара.

По данным Telegram-канала «Мой Нижний Новгород», коммунальная авария произошла на улице Горького. Улицу также затопило в районе Славянской улицы. Ожоги получили 11 человек, в том числе двое детей. Пострадавших госпитализировали.

Из-за прорыва трубы без отопления остались более трех тысяч человек в примерно 20 многоквартирных домах, а также два социально значимых объекта.

В Telegram-канале «Новости NN.RU» указали, что пострадали девять человек. Официальной информации о количестве людей, получивших ожоги, пока не поступало.

Дети Отопление Коммунальные аварии
16 января 2024, 12:16
Студенты РАНХиГС устроили массовую драку в Москве
РИА «Новости»
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Массовая драка, закончившаяся ножевыми ранениями, произошла на юго-востоке Москвы. В ней приняли участие студенты РАНХиГС, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, конфликт произошел 15 января недалеко от студенческого общежития на Волгоградском проспекте. К студентам подошел прохожий и потребовал угостить его сигаретой. Молодым людям не понравился его тон, поэтому они ответили ему в грубой форме. Из-за этого завязалась драка, в которой приняли участие более 10 человек. Практически все ее участники были студентами РАНХиГС.

В результате конфликта двое человек получили ножевые ранения, а еще 11 доставили в отделение полиции для разбирательства. Среди задержанных был только один совершеннолетний. На нарушителей составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Кроме того, полиция начала поиски одного из зачинщиков драки. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Москве ссора между чихуахуа и дворнягой привела к поножовщине между их хозяевами.

Драки Студенты Москва
16 января 2024, 10:39
Суд оставил на свободе виновника смертельного ДТП в Свердловской области
РИА «Новости»
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Виновнику смертельного ДТП, случившегося в Свердловской области год назад, дали условный срок. Об этом сообщил сайт E1.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Приговор мужчине вынесли в Березовском городском суде. Подсудимого признали виновным по статье УК о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Фигуранта приговорили к сроку два года и три месяца.

«По решению суда наказание считать условным с испытательным сроком в два года», - уточнили в Свердловском областном суде.

Мужчине запретили управлять автомобилем в течение двух лет и 10 месяцев. Суд также постановил взыскать с виновника 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Авария, из-за которой судили жителя Свердловской области, произошла на Режевском тракте в конце января 2023 года. Благодаря записи с видеорегистратора, установленного в машине виновника, выяснилось, что он опасно гнал на своем Subaru и зацепил снег на обочине, когда обходил другую машину по правой стороне с резким ускорением. Иномарка ушла в занос и лоб в лоб столкнулась с Renault Fluence. Машину французской марки выбросило с дороги через отбойник.

Погиб 68-летний водитель Renault, его 45-летнего пассажира госпитализировали с переломом стопы. Виновник ДТП получил перелом таза и травму головы.

Режевский тракт считается одним из самых опасных участков в Свердловской области, поскольку на нем происходят серьезные аварии. В ноябре 2023 года здесь случилось ДТП, одной из жертв которого стала шестилетняя девочка.

Суд ДТП
16 января 2024, 10:38
Самолет рухнул на трассу в Чили
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Легкомоторный пожарный самолет S2R-T660 Turbo разбился на трассе в городе Талька в Чили. О ЧП проинформировала Национальная лесная корпорация (CONAF) на своей странице в соцсети X, сообщили «Известия».

Воздушное судно рухнуло на грузовик, который в этот момент находился на дороге. По предварительным данным, пилот потерял управление, после чего воздушное судно зацепило правым крылом столб ЛЭП, а затем рухнуло.

В результате пилот самолета погиб, еще четыре человека пострадали. В CONAF уточнили, что за штурвалом самолета находился гражданин Испании.

Дополнительных подробностей о состоянии пострадавших в корпорации не привели. Причины и обстоятельства крушения легкомоторного самолета устанавливаются.

Авиация
16 января 2024, 10:29
Женщина и 2 ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
РИА «Новости»
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Жертвами пожара в частном жилом доме в Новосибирской области стали женщина и двое детей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России в Telegram-канале.

Пожар произошел в Ордынском районе вечером 15 января.

«После тушения пожара обнаружены тела женщины и двоих несовершеннолетних детей», - указали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Региональная прокуратура признала законным возбуждение дела и взяла на контроль ход его расследования. В ведомстве уточнили, что частный дом находился на Октябрьской улице в поселке Петровском. На место происшествия выехал прокурор Ордынского района Дмитрий Круглов. Он поможет координировать действия правоохранительных органов.

Накануне во время пожара в квартире в Москве погиб 75-летний мужчина. Причины возгорания пока неизвестны, их установят в ходе пожарно-технической экспертизы.

Уголовное дело Пожары Дети Женщины

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