Тройное ДТП с участием каршеринга произошло на Варшавском шоссе

Авария случилась в районе дома по Варшавскому шоссе, 179 на дороге в сторону центра. По словам собеседника агентства, в тройном ДТП столкнулись шесть машин, из них три принадлежали сервису каршеринга.

К месту происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших не поступала.

Крупное ДТП с автомобилем каршеринга произошло в августе на Южнобутовской улице. За рулем арендованной машины сидел 15-летний подросток. Он хотел скрыться от ДПС, не справился с управлением и врезался в здание. Водитель сбежал, два его несовершеннолетних пассажира получили травмы, один погиб.