Троих приезжих задержали в Москве с крупной партией марихуаны
В Юго-Западном округе Москвы сотрудники полиции задержали троих мужчин с пакетиками марихуаны. Против них возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе столичного МВД.
В ведомстве рассказали, что автоинспекторы на 21-м километре Симферопольского шоссе остановили иномарку, за рулем которой был 38-летний житель Санкт-Петербурга, в салоне находились еще двое мигрантов 41 и 42 лет.
При досмотре машины полицейские под обшивкой пассажирских дверей нашли 12 пакетов с неизвестным растительным веществом и сигаретную пачку, в которой лежали еще два свертка с таким же содержимым. Позже экспертиза установила, что все изъятое оказалось марихуаной общей массой примерно шесть килограммов.
Расследование дела продолжается, всех подозреваемых отправили в изолятор.
Ранее стало известно, что в свертке, который нашли у бойца Hardcore Fighting Кирилла Самброса , когда его такси остановили в Москве, оказалось 0,97 грамма мефедрона. Бойцу грозит уголовное дело за хранение наркотиков в значительном размере.