03 ноября 2023, 17:15

Троих приезжих задержали в Москве с крупной партией марихуаны

Фото: «МВД Медиа»
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В Юго-Западном округе Москвы сотрудники полиции задержали троих мужчин с пакетиками марихуаны. Против них возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе столичного МВД.

В ведомстве рассказали, что автоинспекторы на 21-м километре Симферопольского шоссе остановили иномарку, за рулем которой был 38-летний житель Санкт-Петербурга, в салоне находились еще двое мигрантов 41 и 42 лет.

При досмотре машины полицейские под обшивкой пассажирских дверей нашли 12 пакетов с неизвестным растительным веществом и сигаретную пачку, в которой лежали еще два свертка с таким же содержимым. Позже экспертиза установила, что все изъятое оказалось марихуаной общей массой примерно шесть килограммов.

Расследование дела продолжается, всех подозреваемых отправили в изолятор.

Ранее стало известно, что в свертке, который нашли у бойца Hardcore Fighting Кирилла Самброса , когда его такси остановили в Москве, оказалось 0,97 грамма мефедрона. Бойцу грозит уголовное дело за хранение наркотиков в значительном размере.

Наркотики Москва 2023
03 ноября 2023, 12:48
Тело женщины нашли в пруду на севере Москвы
Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы
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В Большом Ангарском пруду на севере Москвы обнаружили труп 66-летней женщины. На место прибыли представители экстренных служб и оцепили водоем. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, вытащив тело из воды, эксперты не нашли на нем следов насильственной смерти. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Правоохранители приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. На месте также работает прокурор, который координирует работу полицейских.

Ранее пенсионер умер во время плавания в московском бассейне на Варшавском шоссе. Мужчина почувствовал недомогание и потерял сознание во время плавания по дорожке. Он резко пошел ко дну. Прибывшие врачи констатировали смерть. Предварительно, у пенсионера случился сердечный приступ.

Полиция Москва 2023
03 ноября 2023, 12:14
Мужчина продал компании москвичей «коробку с сюрпризом», в которой оказался один рубль
Unsplash
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В Москве незнакомый мужчина продал за пять тысяч рублей группе молодых людей коробку с сюрпризом, в которой лежала монета в один рубль. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

По информации издания, двое молодых людей отдыхали в ресторанном дворике в торговом центре «Манеж». К ним подсел незнакомый мужчина и предложил сделку: он даст им коробку с сюрпризом, а они взамен - 5000 рублей.

Сначала мужчины отклонили это предложение, однако незнакомец сумел убедить их, что сюрприз в коробке изменит их жизнь и стоит больше. В конце концов один из них все-таки согласился, перевел деньги незнакомцу. Когда молодые люди открыли коробку, то обнаружили монету достоинством в один рубль.

Затем они увидели, как тот же незнакомец предлагал похожую коробку другим людям. Молодые люди побежали за ним и начали обвинять его в мошенничестве. Но незнакомец возмутился, что его преследуют. Обманутый москвич решил наказать продавца сюрпризов и написал заявление в полицию.

Ранее группу из вымогавших деньги на билет попрошаек задержали в метро Москвы.

Мошенничество Москва 2023
03 ноября 2023, 11:59
Подростки распылили баллончик в лицо прохожему в Москве
РИА «Новости»
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В Москве возбудили уголовное дело на подростков 14 и 17 лет после распыления газового балончика в лицо прохожему. Злоумышленников задержали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 20 октября на Гоголевском бульваре. Молодежь без причины распылила в лицо прохожего газовый балончик, затем они побежали за ним и набросились на человека. Вреда здоровью пострадавшего не зафиксировали.

Дело возбудили по части второй статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следственный комитет приступил к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

В начале ноября этого года подросток из Балашихи попал в больницу после того, как его избили в гимназии во время перемены.

Драки Прокуратура РФ Москва 2023
03 ноября 2023, 11:27
Катушки с кабелем на пять миллионов рублей украли со стройки в Москве
Фото: «МВД Медиа»
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Со строительной площадки на севере Москвы украли катушки с силовым кабелем. Полицейские уже установили личность подозреваемых и задержали их, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, водитель погрузчика и арматурщик, которые работали на стройке, расположенной на улице Вильгельма Пика, вывезли катушки с силовым кабелем. Ущерб, причиненный предприятию, превысил пять миллионов рублей.

Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские быстро задержали подозреваемых. Против них возбудили уголовное дело по статье о краже и отправили в изолятор.

Ранее удалось установить личность одного из злоумышленников , подозреваемых в нападении на ювелирный магазин в 2015 году. Оказалось, что мужчина уже отбывает наказание за совершение тяжкого преступления.

Задержания Кражи Москва 2023

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