Троих приезжих задержали в Москве с крупной партией марихуаны

В ведомстве рассказали, что автоинспекторы на 21-м километре Симферопольского шоссе остановили иномарку, за рулем которой был 38-летний житель Санкт-Петербурга, в салоне находились еще двое мигрантов 41 и 42 лет.

При досмотре машины полицейские под обшивкой пассажирских дверей нашли 12 пакетов с неизвестным растительным веществом и сигаретную пачку, в которой лежали еще два свертка с таким же содержимым. Позже экспертиза установила, что все изъятое оказалось марихуаной общей массой примерно шесть килограммов.

Расследование дела продолжается, всех подозреваемых отправили в изолятор.

Ранее стало известно, что в свертке, который нашли у бойца Hardcore Fighting Кирилла Самброса , когда его такси остановили в Москве, оказалось 0,97 грамма мефедрона. Бойцу грозит уголовное дело за хранение наркотиков в значительном размере.