Троих подростков ударило током во время купания в реке Кубань

«В Кочубеевском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело», - уточнило ведомство.

Трое подростков купались в запрещенном для этого месте на реке Кубань днем 5 июля. В водоем упал оторвавшийся от столба высоковольтной линии электропередач провод под напряжением.

Подростков ударило током. Двое детей получили травмы, но их удалось спасти и доставить в больницу. Состояние одного из подростков врачи оценили как тяжелое. Третий мальчик пропал без вести, его сейчас ищут.

Следователи краевого СК уже осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе допрашивают свидетелей.

В конце июня на Сахалине возбудили уголовное дело после того, как 11-летнего мальчика ударило током на железобетонной опоре ЛЭП.