Троих подозреваемых жителей Таджикистана назвали непричастными к теракту
Двое граждан Таджикистана, которых разыскивали как подозреваемых в теракте, с ноября 2023 года находятся на родине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.
«Двадцать шестого ноября 2023 года приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан и находятся по месту жительства», - уточнили в министерстве.
Еще один мужчина из предполагаемой ориентировки - работает водителем такси в Самаре, передавал РБК. В момент теракта он находился в городе.
Перед выступлением группы «Пикник» 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал Crocus City Hall в Красногорске. Террористы расстреляли людей и устроили пожар. Погибли минимум 115 человек, еще свыше 100 человек пострадали.
Один из подозреваемых рассказал, что убивал людей за деньги.
С ним через мессенджер связались неизвестные, которые предложили полмиллиона рублей за кровавую расправу над невинными людьми. Сам мужчина приехал в Россию из Турции в начале марта.