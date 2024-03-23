Троих подозреваемых жителей Таджикистана назвали непричастными к теракту

«Двадцать шестого ноября 2023 года приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан и находятся по месту жительства», - уточнили в министерстве.

Еще один мужчина из предполагаемой ориентировки - работает водителем такси в Самаре, передавал РБК. В момент теракта он находился в городе.

Перед выступлением группы «Пикник» 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал Crocus City Hall в Красногорске. Террористы расстреляли людей и устроили пожар. Погибли минимум 115 человек, еще свыше 100 человек пострадали.

Один из подозреваемых рассказал, что убивал людей за деньги.

С ним через мессенджер связались неизвестные, которые предложили полмиллиона рублей за кровавую расправу над невинными людьми. Сам мужчина приехал в Россию из Турции в начале марта.