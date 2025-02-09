По версии следствия, 9 февраля 2025 года трое местных жителей, нарушая общественный порядок возле одного из заведений в Дербенте, напали на сотрудника полиции. Они повалили его на землю и стали наносить удары руками и ногами по различным частям тела.

Один из подозреваемых схватил табельное оружие правоохранителя и минимум восемь раз выстрелил из него. Полицейский получил тяжелое ранение. Врачи оперируют пострадавшего.

Подозреваемые скрылись с места преступления.

«Подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», - уточнили в СК.

Ранее мужчина застрелил полицейского при задержании в Ярославле. В полицию поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов на улице Труфанова находится мужчина с ножом. Нарушитель заперся в своей квартире и отказывался открыть дверь на просьбы полицейских. Когда они попытались войти, мужчина начал стрелять. Одна из пуль попала в капитана полиции.