26 января 2024, 01:09

Троих мужчин, избивших подростков около торгового центра в Москве, арестовали

РИА «Новости»
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Суд в Москве арестовал троих мужчин, подозреваемых в избиении подростков на востоке города. Об этом сообщили в Telegram-канале Столичного СК.

«По ходатайству следствия в отношении троих фигурантов уголовного дела об избиении подростков на востоке Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому фигуранту - домашний арест», - сказано в материале.

Ранее суд арестовал 18-летнего парня по обвинению в нападении на подростка около торгового центра в Чехове. По данным следствия, молодой человек и мальчик поссорились около ТЦ «Карнавал». В ходе конфликта обвиняемый взял нож и пырнул несовершеннолетнего в живот. Ребенок попал в больницу. Подозреваемый в преступлении признал вину. Его арестовали до 23 марта.

Еще одно происшествие случилось около торгово-развлекательного комплекса «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге. Там компания подростков выстрелила из травматического пистолета в лицо 18-летнему юноше.

Санкт-Петербург Суд Мужчины Избиения Москва
26 января 2024, 00:30
«Мы едем домой». Счастливый хозяин Арчи прислал видео с найденным питомцем
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Хозяин потерявшегося тойтерьера Арчи прислал «360» видео с найденным питомцем. На нем Сергей вместе с четвероногим другом едут домой.

«Мы едем домой. Все нормально. Всем спасибо», - сказал он.

Владелец животного очень счастлив, что любимца нашли. На кадрах он вместе с псом сидит в общественном транспорте, широко улыбается и с любовью смотрит на Арчи. Питомец расположился на соседнем сиденье и с интересом смотрел в окно.

Ранее стало известно, что собаку нашли в деревне Сандарово. Она была у местных жителей.

Арчи потерялся, когда вместе с хозяином был в электричке. По словам Сергея, пес забежал в вагон, когда владелец вышел на станции. В итоге мужчина искал любимца больше недели, для поисков животного привлекли волонтеров и добровольцев.

Волонтеры Видео Собаки Животные Мужчины
26 января 2024, 00:10
Пятерых хоккеистов из Канады заподозрили в изнасиловании
Pxhere
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Пятерых хоккеистов сборной Канады обязали явиться в полицию Лондона, где им предъявят обвинение в сексуальном насилии. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

По данным СМИ, спортсмены изнасиловали женщину в номере отеля в июне 2018 года. Это произошло сразу после чествования команды за победу на чемпионате мира по хоккею.

Правоохранители закрыли дело без предъявления обвинения в феврале 2019 года. Через три года некая женщина подала иск против Федерации хоккея Канады (Hockey Canada), юниорской Канадской хоккейной лиги (CHL) и восьми спортсменов. Она потребовала от них компенсацию в размере 3,55 миллиона долларов.

Одними из игроков молодежной сборной Канады 2018 года были голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт и форвард «Калгари Флэймз» Диллон Дюбе. Недавно обоим предоставили бессрочные отпуска в их клубах.

В 2022 году нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» Рид Буше признался в изнасиловании девочки-подростка в 2011 году. На тот момент спортсмену было 17 лет.

Спортсмены Канада Хоккей Изнасилования
25 января 2024, 23:59
Криминального авторитета задержали в Челябинске
Pxhere
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Полиция и Росгвардия задержали в Челябинске криминального авторитета из ближнего зарубежья, который незаконно находился в России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На иностранца вышли в рамках профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

«Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска совместно с управлением по вопросам миграции при силовой поддержке управления Росгвардии задержали гражданина ближнего зарубежья», - рассказали в ведомстве.

Мужчина является лидером преступной среды в местах лишения свободы. При проверке документов иностранец предъявил российский паспорт и водительское удостоверение с признаками подделки.

Еще в августе 2023 года мужчину депортировали на родину после отбывания девятилетнего наказания. Но спустя несколько месяцев он снова приехал в РФ по поддельным документам.

Ранее в Подмосковье задержали двух мужчин и подозреваемого, по заказу которого злоумышленники сожгли машину жителя Подмосковья. Один из задержанных был криминальным авторитетом среди выходцев из ближнего зарубежья.

Преступления Росгвардия Челябинск Мужчины Полиция
25 января 2024, 23:55
Семнадцатилетний хоккеист умер на тренировке в Воронежской области
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В Воронежской области умер хоккеист клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «Бобров», ему было 17 лет. Как сообщил собеседник РИА «Новости» спортсмен скончался во время тренировки на льду.

«Ничего не предвещало беды, не было никаких столкновений. Он просто упал на лед», - рассказал источник.

Ранее уголовное дело возбудили в Свердловской области после смерти 38-летнего хоккеиста-любителя Дмитрия Горбунова. Сердце спортсмена остановилось в ходе плановой операции по удалению металлической пластины из ключицы.

Перед процедурой хоккеист сдал все необходимые анализы. После случившегося медики ввели его в искусственную кому, но через четыре дня пациент скончался. Как сообщили в свидетельстве о смерти, мужчина умер от сепсиса из-за бактерии клебсиеллы и гипоксического поражения головного мозга.

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