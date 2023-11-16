Троих детей из перевернувшегося в Приморье автобуса отправили на амбулаторное лечение
После ДТП с перевернувшимся школьным автобусом в Приморском крае одного ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой, еще троих отправили на амбулаторное лечение. Об этом рассказал заместитель главврача Владивостокской клинической больницы № 2 по хирургии Константин Швед. Его слова привел ТАСС.
«После обследования трое были отправлены на амбулаторное лечение, один госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами конечностей», - заявил замглавврача.
Всего травмы получили восемь детей, водитель оказался цел. По словам Шведа, в медучреждение для обследования доставят еще четверых школьников.
Утром 16 ноября водитель школьного автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, и машина опрокинулась в кювет. Всего в автобусе было 14 детей. Прокуратура Надеждинского района организовала проверку по факту ДТП.
Ранее три школьницы и четверо взрослых пострадали в аварии со школьным автобусом в Нефтекамске. Автобус с 10 детьми столкнулся с автомобилем Lada Largus из-за того, что водитель легковушки выехал на «встречку». Медики осматривали школьников на месте.