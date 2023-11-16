Троих детей из перевернувшегося в Приморье автобуса отправили на амбулаторное лечение

«После обследования трое были отправлены на амбулаторное лечение, один госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами конечностей», - заявил замглавврача.

Всего травмы получили восемь детей, водитель оказался цел. По словам Шведа, в медучреждение для обследования доставят еще четверых школьников.

Утром 16 ноября водитель школьного автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, и машина опрокинулась в кювет. Всего в автобусе было 14 детей. Прокуратура Надеждинского района организовала проверку по факту ДТП.

Ранее три школьницы и четверо взрослых пострадали в аварии со школьным автобусом в Нефтекамске. Автобус с 10 детьми столкнулся с автомобилем Lada Largus из-за того, что водитель легковушки выехал на «встречку». Медики осматривали школьников на месте.