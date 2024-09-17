Троих детей из Челябинска доставили в Москву на лечение спецбортом МЧС

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Жительница села Волошинов в Ростовской области пыталась сжечь траву на своем участке, из-за чего начался крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве рассказали, что огонь из-за ветра быстро распространился на площадь 1500 квадратных метров. Сотрудники МЧС успели спасти от пожара шесть частных домов. В ликвидации огня принимали участие более 30 пожарных, 12 добровольцев и восемь единиц техники.

«При особом противопожарном режиме виновнице грозит штраф от 10-20 тысяч рублей», - добавили в пресс-службе МЧС.

Особый противопожарный режим в Ростовской области действует с 28 апреля по 20 октября.

Ранее в Воронежской области спасатели потушили крупный природный пожар. Огонь с сухой травы перекинулся на пять жилых домов, 21 надворную постройку и три автомобиля. В результате ЧП никто не пострадал.