Троих детей из Челябинска доставили в Москву на лечение спецбортом МЧС
Спецборт МЧС России доставил в Москву на лечение троих детей, пострадавших при нападении подростка на одноклассников в Челябинске. Об этом министерство сообщило в Telegram-канале.
Во время полета из Челябинска в столицу пациентов сопровождали врачи. Специальный самолет МЧС оборудован современными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.
«Трое пострадавших детей будут проходить реабилитацию в одном из федеральных медицинских центров», - добавили в МЧС.
Ранее в региональном Минздраве сообщили, что после нападения двое детей находятся в реанимации , еще один ребенок проходит лечение в профильном отделении местной больницы.