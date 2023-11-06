Трое взрослых и четверо детей пострадали в результате ДТП в Татарстане
Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей Lada в Татарстане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД республики.
Авария произошла на втором километре трассы Набережные Челны - Заинск - Альметьевск - Нижнекамск.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Priora допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada („каблук“)», - сообщили в автоинспекции.
Ранее один человек погиб и шестеро получили ранения в результате ДТП в Каширском районе Подмосковья. Авария произошла на 139-м километре автодороги Р22 «Каспий».
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Renault Duster, столкнувшийся с грузовиком Volvo. Из-за этого фура съехала на обочину, снеся с дороги еще две легковушки. Шестерых пострадавших доставили в больницы. Среди них двое детей 10 и 12 лет.