Трое выживших при крушении самолета в Актау россиян пока остаются в больницах

Российского хоккеиста Малкина, играющего в составе клуба «Питтсбург Пингвинз», могла обокрасть новая банда, грабящая спортсменов в США. Об этом сообщило американское издание CBS News.

По данным источника, ограбление дома хоккеиста стало очередным в «растущей тенденции нападений на профессиональных спортсменов». Преступники грабят дома, когда те уезжают на матчи и тренировки.

Ранее банда воров проникла в дом квотербека клуба «Цинциннати Бенгалс» Национальной футбольной лиги Джо Барроу, канадского хоккеиста клуба «Даллас Старз» Тайлера Сегина, баскетболиста «Даллас Маверикс» Луки Дончича и некоторых других спортсменов.

«Недавно ФБР разослало во все профессиональные спортивные лиги бюллетень об организованных и изощренных кражах. Следователи заявили, что, судя по всему, целью воров были игроки-суперзвезды», - заявили журналисты CBS News.

Дом Евгения Малкина в Сьюикли-Хайтс ограбили 11 января, когда спортсмен участвовал в матче с хоккейным клубом «Оттава Сенаторз». Грабители украли из его сейфа чемпионские кольца на Кубок Стэнли. Эти награды он получил в 2009, 2016 и 2017 годах.