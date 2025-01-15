Трое выживших при крушении самолета в Актау россиян пока остаются в больницах
Шестерых выживших в авиакатастрофе в Актау россиян, включая ребенка, выписали из больниц, но трое еще продолжают лечение. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
«Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое с благоприятным прогнозом», - добавил он.
Ранее Кузнецов сообщал , что троих выживших выписали еще до Нового года.
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции, что расшифровка черных ящиков разбившегося Embraer 190 не подтвердила выводов, которые успели сделать некоторые СМИ.
Он призвал не нагнетать атмосферу в медийном пространстве, а дождаться официальных результатов расследования.
Авиакатастрофа произошла 25 декабря. В ней погибли 38 человек, большинство - граждане Азербайджана.