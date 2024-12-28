Трое снегоходчиков с детьми застряли в горах на Камчатке

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В районе гор застряли пять россиян: трое взрослых и двое маленьких детей. Они связались с экстренными службами и попросили о помощи.

«На помощь отправились сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России и поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю», - отметили в пресс-службе.

Ранее в горах Непала на высоте 7100 метров разбилась группа российских альпинистов.

Их тела эвакуировали со склона Дхаулагири спустя восемь дней после ЧП, так как спасатели из-за непогоды не могли высадиться на вертолете на вершине горы.

Причиной гибели путешественников стал сход «снежной доски». Тела погибших перевезли в Катманду.