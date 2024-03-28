Трое пострадавших в Crocus City Hall остаются в крайне тяжелом состоянии
В крайне тяжелом состоянии после теракта в Crocus City Hall остаются три человека. Такие данные в четверг, 28 марта, представил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов», - уточнил министр.
Накануне в МЧС сообщили, что жертвами стрельбы в концертном зале в Красногорске стали 143 человека.
Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед началом выступления группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди, они расстреливали зрителей в упор и устроили сильнейший пожар.
Огонь охватил почти 13 тысяч квадратных метров, крыша здания частично обрушилась на площади в семь тысяч «квадратов».