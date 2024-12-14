14 декабря 2024, 11:02

Трое несовершеннолетних погибли при пожаре в Калужской области

Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости

В результате пожара в жилом доме в городе Кирове Калужской области погибли трое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание охватило дом на площади 60 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели в ходе тушения обнаружили тела пятилетней девочки, а также мальчиков 16 и 17 лет.

Обстоятельства и причину ЧП установят дознаватели ведомства. К тушению привлекли шесть единиц техники и 15 специалистов МЧС.

По предварительным данным, в момент возгорания взрослых дома не было, дети остались одни в доме без пожарного извещателя.

В пятницу, 13 декабря, квартира загорелась в многоэтажном доме в московском районе Лианозово. Прибывшие на место ЧП спасатели нашли в жилье тело 40-летнего мужчины , подробности происшествия выясняются.

Пожары МЧС РФ
14 декабря 2024, 11:41
Мужчину придавило плитой на стройке на юго-востоке Москвы
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Утром в субботу, 14 декабря, плита придавила мужчину на строящемся объекте на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в районе Печатники, рядом с домом 18/1 по Угрешской улице. Заявитель сообщил, что мужчину придавило плитой.

Прибывшие на место спасатели достали пострадавшего, он находился в сознании. Состояние мужчины неизвестно, подробная информация о ЧП уточняется.

В сентябре бетонная плита придавила двух школьников в Саратове, один из подростков скончался.

Мужчины Москва
14 декабря 2024, 10:54
Около 20 машин столкнулись в Домодедове
Читайте нас в: Google Новости
Порядка 20 автомобилей столкнулись на 32-м километре трассы М-4 Дон в Домодедове. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Из-за аварии движение перекрыли, на трассе возникли пробки. Среди попавших в ДТП автомобилей есть фуры.

Ранее крупная авария с тяжелогрузом произошла на Новорижском шоссе в Московской области. От фуры отошел полуприцеп, в результате движение на дороге парализовало. В распоряжении 360.ru появились кадры со стоящими в огромной пробке машинами.

ДТП Город Домодедово
14 декабря 2024, 10:37
ДТП с фурой парализовало движение на Новорижском шоссе
Читайте нас в: Google Новости
На Новорижском шоссе в Московской области произошло ДТП с фурой. Авария «собрала» колонну машин — водителям приходится двигаться очень медленно, чтобы объехать большегруз. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Причины аварии пока неизвестны. На записи видно, что фура «потеряла» полуприцеп. ДТП практически парализовало движение по трассе.

Ранее крупная автомобильная авария произошла на Кутузовском проспекте, напротив Поклонной горы. Перекрыли несколько полос движения.

ДТП Москва
14 декабря 2024, 10:27
Медведь в Приморье растерзал разбудившего его охотника
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Приморском крае медведь убил охотника, который разбудил его выстрелом из ружья. Мужчине не удалось подстрелить хищника из-за заклинившего оружия, сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

По данным ведомства, у охотника были все необходимые разрешения. Он выслеживал медведя в лесу, в 11-ти километрах до ближайшего населенного пункта Кировского района.

«Обнаружив берлогу, он произвел выстрел, животное выскочило, но ружье заклинило, и мужчина не смог произвести повторный выстрел», - отметили в пресс-службе.

Медведь напал на охотника, ранил его и убежал. Из-за полученных травм житель Приморского края скончался. Специалисты выслеживают хищника со специально обученными собаками. Предположительно, на охотника напал крупный самец бурого медведя, огнестрельных ранений у него нет. Об агрессивном медведе предупредили местных жителей.

«Если он отправился в сторону населенных пунктов и дороги, то будет принято решение об отстреле. <…> Если же медведь ушел далеко в лес, то угрозы для жителей он не представляет», - добавили в Минприроды.

Ранее медведь-шатун растерзал замдиректора камчатской золотодобывающей компании. Животное напало на мужчину и утащило в овраг.

Медведи Приморье Животные

Новости по теме