Трое из пострадавших при крушении самолета азербайджанцев попали в реанимацию

Пострадавшая при крушении самолета в Казахстане 11-летняя девочка — россиянка. Это подтвердила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем официальном Telegram-канале.

Пострадавшая при крушении самолета в Казахстане 11-летняя девочка - россиянка. Это подтвердила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем официальном Telegram-канале.

Девочка и ее мама госпитализированы. Состояние несовершеннолетней врачи оценили как тяжелое, но стабильное.

Состояние ее мамы оценивается как крайне тяжелое. Львова-Белова сообщила, что представители российских властей связались с отцом семейства и другими родственниками. Уполномоченная пообещала поддержку семье при необходимости.

Также Львова-Белова отметила, что российская сторона весь день находится на прямой связи с уполномоченным по правам ребенка в Казахстане Динарой Закиевой. Поддерживается контакт и с созданным после авиакатастрофы оперативным штабом.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря выполнял рейс из Баку в Грозный. Предварительно, капитан борта подал сигнал бедствия над Каспийским морем. После этого лайнер направился в Казахстан для вынужденной посадки, но разбился в трех километрах от аэропорта.

На борту находились 67 человек. В результате крушения погибли 38 человек. Минтранс Казахстана уточнил, что семеро погибших - россияне. Черный ящик разбившегося в Актау самолета уже нашли.