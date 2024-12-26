26 декабря 2024, 02:36

Трое из пострадавших при крушении самолета азербайджанцев попали в реанимацию

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Трое азербайджанцев, пострадавших при крушении самолета в Казахстане, находятся в реанимации. Об этом сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на МЧС.

Министр чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдин Гейдаров отметил, что здоровье остальных пострадавших, за исключением трех человек, оценивается как нормальное.

«Их можно доставить в страну и сейчас. Однако на основании рекомендации медиков в ближайшие дни, возможно, завтра или послезавтра, на родину с учетом психологического состояния будут доставлены пострадавшие с легкими травмами», - сообщил Гейдаров.

Тела всех погибших при крушении самолета AZAL рядом с Актау перевезут в Азербайджан. Для перевозки пострадавших запланирован специальный рейс Azerbaijan Airlines. Организацией занимаются госорганы Азербайджана и Казахстана.

Казахстан Самолеты Азербайджан Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 22:45
Львова-Белова сообщила о состоянии 11-летней россиянки, пострадавшей в авиакатастрофе в Казахстане
Телеканал «360»
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Пострадавшая при крушении самолета в Казахстане 11-летняя девочка — россиянка. Это подтвердила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем официальном Telegram-канале.

Пострадавшая при крушении самолета в Казахстане 11-летняя девочка - россиянка. Это подтвердила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем официальном Telegram-канале.

Девочка и ее мама госпитализированы. Состояние несовершеннолетней врачи оценили как тяжелое, но стабильное.

Состояние ее мамы оценивается как крайне тяжелое. Львова-Белова сообщила, что представители российских властей связались с отцом семейства и другими родственниками. Уполномоченная пообещала поддержку семье при необходимости.

Также Львова-Белова отметила, что российская сторона весь день находится на прямой связи с уполномоченным по правам ребенка в Казахстане Динарой Закиевой. Поддерживается контакт и с созданным после авиакатастрофы оперативным штабом.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря выполнял рейс из Баку в Грозный. Предварительно, капитан борта подал сигнал бедствия над Каспийским морем. После этого лайнер направился в Казахстан для вынужденной посадки, но разбился в трех километрах от аэропорта.

На борту находились 67 человек. В результате крушения погибли 38 человек. Минтранс Казахстана уточнил, что семеро погибших - россияне. Черный ящик разбившегося в Актау самолета уже нашли.

Казахстан Дети Авиакатастрофы Самолеты Россия Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 22:32
Врачи МЧС России с медицинским оборудованием прибыли в Актау
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Спецборт МЧС России прибыл на место крушения пассажирского самолета Embraer 190, летевшего из Баку в Грозный. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС.

Самолет Ил-76 МЧС приземлился в городе Актау Республики Казахстан.

«На борту авиации чрезвычайного ведомства врачи отряда „Центроспас“, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России, группа специалистов Минздрава России», - уточнили в МЧС.

Родственники пострадавших в результате крушения в аэропорту Грозного ожидают информации о близких. Один из них поделился с 360.ru своей историей.

Ранее посольство России обнародовало национальность членов экипажа и пассажиров разбившегося самолета. По данным посольства, все члены экипажа являются гражданами Азербайджана.

Авиация Казахстан Минздрав Врачи Самолеты Россия Азербайджан Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 21:38
«Он хотел все время ко мне». Дядя выжившего в авиакатастрофе рассказал о состоянии племянника
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Один из выживших пассажиров авиалайнера Embraer 190, 21-летний парень, летел в гости к своему дяде. Мужчина встречал своего племянника в аэропорту Грозного. В беседе с 360.ru он рассказал, что молодой человек давно хотел приехать в гости.

«Я в гости пригласил его. Он хотел все время ко мне, к дяде. [Говорил,] к тебе хочу. И вот», - рассказал собеседник 360.ru.

По словам мужчины, с его племянником все хорошо. Об этом он узнал из видео в интернете.

«На видео узнал. Жив, здоров, все нормально», - сказал мужчина.

Также в распоряжении 360.ru появилось видео из аэропорта Грозного, где родственники выживших и погибших в авиакатастрофе дожидаются вестей о своих близких.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев рассказал, что в результате крушения самолета погибли 38 человек. Еще 29 человек получили травмы и ранения, в том числе двое детей, добавил министр.

Ранее в Актау нашли черный ящик разбившегося Embraer 190.

Казахстан Видео Авиакатастрофы Самолеты Мужчины Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 20:33
Дело о терроризме завели после поджога полицейской машины в Москве
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В центре столицы задержали мужчину, который бросил в полицейскую машину бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Он действовал по указаниям неизвестных, которые координировали его действия. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

«Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия, возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело возбудили по статье «террористический акт». Поджигателю грозит наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В Москве и Московской области 21 декабря произошло более 10 поджогов и запусков фейерверков. Большинство этих преступлений совершили пожилые люди. Все диверсанты действовали по указке телефонных мошенников.

Уголовное дело Поджоги Терроризм Машины Москва

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