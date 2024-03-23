Трое детей умерли после теракта в Crocus City Hall

Всего в больницах Москвы и области находятся более 100 человек. Некоторые пациенты в крайне тяжелом состоянии. По данным Следственного комитета, при теракте погибли более 60 человек , но число жертв может вырасти.

Трагедия в концертном зале Crocus City Hall произошла вечером 22 марта. Неизвестные устроили стрельбу и пожар перед концертом группы «Пикник». Преступники расстреливали людей, а также бросали зажигательные шашки.

Руководители ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии предоставили доклад президенту Владимиру Путину о процессе расследования террористического акта. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил российскому главе соболезнования в связи с произошедшим. Китай решительно осуждает нападение.