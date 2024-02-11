Трое детей погибли в ДТП с легковушкой и поездом в Ставропольском крае

На место случившегося прибыли спасатели. Они отключили аккумулятор в автомобиле и вызволили пять человек, среди которых были трое детей.

«К сожалению, все дети погибли. Взрослые переданы врачам», - сообщили в ведомстве.

Всего на месте аварии работают 24 специалиста и 10 единиц техники.

Похожая авария произошла 7 февраля в Оренбургской области. Там столкнулись Lada Priora и поезд. Жертвами ДТП стали два человека.

За день до этого в Самарской области поезд сбил пешехода. Пенсионер переходил пути на станции Безымянка. Предположительно, мужчина смотрел в телефон и не заметил приближающийся состав. От полученных травм пожилой человек скончался на месте.