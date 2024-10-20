20 октября 2024, 03:02

Трое детей погибли на пожаре в Тульской области

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Трое несовершеннолетних погибли на пожаре в деревне Демидовка в Тульской области. Тела детей обнаружили сотрудники МЧС при тушении, сообщила пресс-служба ведомства.

Спасатели обнаружили тела девочки восьми лет, мальчиков трех и четырех лет.

«Жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Родителей дома не было. Дети остались один на один с бедой», - отметили в пресс-службе.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 48 квадратных метров. При тушении задействовали 15 специалистов и шесть единиц техники.

Восьмилетний ребенок и трое взрослых ранее погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области. Причиной пожара стала неисправность печного отопления.

Пожары Дети МЧС РФ Россия
20 октября 2024, 02:25
Две школьницы упали с 24-го этажа в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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Две школьницы погибли в Ростове-на-Дону, выпав из окна 24-го этажа. Об этом написал Telegram-канал «Ростов главный».

ЧП произошло 19 октября в 18:30 на улице Тельмана. Две девочки на вид 14 лет поднялись на 24 этаж многоэтажки. Очевидцы сообщили, что школьницы не проживали в этом доме. Предположительно, они поднялись на высотку за красивыми фотографиями.

Приехавшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть несовершеннолетних.

Школьник в Самаре 14 октября выпал из окна во время уроков. Возможная причина - это издевательства со стороны одноклассников. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

Скорая помощь Врачи Школьники
19 октября 2024, 22:37
Отключения света зафиксировали в сотнях домов Петербурга
Pxhere
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Сотни домов в Санкт-Петербурге остались без электричества утром 19 октября. Об этом сообщила «Фонтанка».

Света лишились примерно 300 домов. Перед этим жители Выборгского и Приморского районов услышали серию хлопков. Грохот также слышали в Парголово.

В компании «Россети Ленэнерго» сообщили о технологическом нарушении на оборудовании - это отразилось на двух районах. После отключения света специалисты задействовали резервные схемы подачи электроэнергии.

Утром 19 октября в небе над Северной столицей сбили беспилотный летательный аппарат. Информации о разрушениях не поступало. Официальных сообщений о ликвидации дрона не поступало.

Санкт-Петербург Электричество
19 октября 2024, 21:14
Бывший вице-президент ЮКОСа выпал из окна в Москве
РИА «Новости»
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Бывшего вице-президента по корпоративному менеджменту компании ЮКОС Михаила Рогачева нашли мертвым в Москве. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, мужчина выпал из окна. Труп 64-летнего экс-руководителя ЮКОСа обнаружили утром в субботу во дворе дома, где он проживал, в Протопоповском переулке.

Михаил Рогачев ранее занимал руководящие посты в корпорации ЮКОС, также он был исполнительным директором группы ОНЭКСИМ и замгендиректора корпорации «Норильский никель».

Ранее RT обнаружил имущество основателя ЮКОСа Михаила Ходорковского*, на которое может быть наложен арест по иску Генпрокуратуры.

* Физлица и организации, признанные иностранными агентами в РФ

Мужчины Москва
19 октября 2024, 19:16
Погибших в Охотском море отца и сына не похоронят вместе. Мальчика отправят в другой город
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Погибших во время дрейфа в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах. Мужчину — в Улан-Удэ, подростка — в Красноярске, где он жил с мамой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Парень мечтал посмотреть на гренландских китов. Его дядя Михаил - единственный выживший в этом злополучном путешествии, хотел осуществить мечту парня и показать ему нетронутую природу Шантарских островов.

Подготовка к опасному приключению началась заблаговременно: туристы приобрели лодку «Байкат-470» и доставили ее к берегу Охотского моря, запаслись продуктами и водой, взяли с собой спальные мешки.

«Подросток последний раз звонил матери, когда был на Шантарских островах, он был счастлив и делился эмоциями от морского путешествия», - написали авторы публикации.

Лодка пропала 9 августа , связи с путешественниками не было. Однако их поиски начались не сразу - не позволяла погода. Отец и сын умерли от голода , выжил только один путешественник - Михаил. Два месяца он дрейфовал в Охотском море в лодке с трупами брата и племянника. Он собирал дождевую воду и грел ноги в спальнике с верблюжьей шерстью, за это время он похудел на 50 килограммов.

Родственники погибших отца и сына обвинила госструктуры в халатности. Подруга семьи Наталья Корытова рассказала 360.ru, если бы поиски пропавших не начались слишком поздно, людей можно было спасти. По ее словам, поиски вообще несколько раз приостанавливались, семье приходилось писать во все возможные инстанции и самостоятельно искать родных.

Погибших во время дрейфа в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах. Мужчину - в Улан-Удэ, подростка - в Красноярске, где он жил с мамой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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