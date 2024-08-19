19 августа 2024, 00:06

Трое детей и мужчина пострадали во время химического опыта в лагере под Тулой

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В Тульской области 23-летний мужчина и трое детей пострадали во время проведения химического эксперимента в детском лагере в деревне Колодезное. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«В результате происшествия пострадали трое детей и 23-летний мужчина, проводивший эксперимент», - рассказал собеседник телеканала.

По его словам, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет получили осколочные ранения и ожоги. У мужчины, проводившего опыт, ампутировало палец.

Пострадавших госпитализировали.

Происшествием заинтересовались следователи, который уже устанавливают обстоятельства травмирования детей в лагере, сообщила пресс-служба регионального СК СКР.

Областная прокуратура уточнила, что взрослый и дети пострадали во время опыта 18 августа. Организована процессуальная проверка соблюдения здоровых и безопасных условий пребывания детей в этом лагере.

Дети Больницы Детские лагеря Следственный комитет России
18 августа 2024, 17:20
Выходцы с Кавказа устроили драку с петербургскими полицейскими и попали на видео
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Уроженцы Дагестана устроили разборки с полицейскими в Санкт-Петербурге. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника канала, выходцы с Кавказа ездили по городу на Mercedes с дагестанскими номерами и размахивали пистолетом. После этого у них произошел конфликт с сотрудниками ДПС.

Выйдя из салона авто, агрессивные мужчины толкали полицейских и хватали их за руки. В результате всех четырех дебоширов удалось задержать и погрузить в полицейские машины.

У одного из задержанных забрали пневматический пистолет, другого хотят привлечь за повторное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии - он отказался проходить медосвидетельствование.

Ранее внедорожник Mercedes-Benz врезался в толпу людей , стоявших около развлекательного центра «Планета» в Калининграде. Водитель иномарки был пьян.

Драки Санкт-Петербург Дагестан Видео
18 августа 2024, 14:23
Частный легкомоторный самолет упал в Ставропольском крае
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Частный легкомоторный самолет разбился в Изобильненском районе Ставропольского. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. Ведомство организовало проверку по соблюдению закона о транспортной безопасности.

По данным Telegram-канала «112» , на борту был только пилот, он погиб.

Авторы уточнили, что Zlin Z-42 потерпел крушение во время тренировочного полета на расстоянии 1,5 километра от аэродрома Рыздвяный.

«На земле жертв и разрушений нет, возгорания также не произошло. Причины авиакатастрофы устанавливаются», - говорится в сообщении.

Южная транспортная прокуратура по итогам проверки пообещала принять меры реагирования.

Ранее в Иркутской области потерпел крушение военный самолет ТУ-22М3 , один из пилотов погиб. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

Авиакатастрофы Самолеты
18 августа 2024, 08:17
Три человека погибли в массовом ДТП с мусоровозом на Кубани
Telegram
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Массовая авария с участием мусоровоза произошла в Туапсинском районе Кубани, три человека погибли. Об этом в Telegram-канале сообщил региональный главк МВД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на автодороге Джубга - Сочи - граница с республикой Абхазия в субботу, в 23:15.

Водитель автомобиля Land Rover выехал на встречную полосу при объезде остановившихся машин, где столкнулся с мусоровозом КАМАЗ. От удара его выбросило на встречную полосу движения, где мусоровоз столкнулся с пешеходами на дороге и пятью машинами.

«На месте ДТП скончались три человека, еще троих доставили в больницу», - заявили в пресс-службе.

Днем ранее иномарка Chery Tiggo сбила ребенка и протащила его за собой по двору в Санкит-Петербурге. Медики диагностировали у пострадавшего перелом конечностей, ребер и таза. Его состояние расценили как тяжелое.

Краснодар МВД РФ ДТП
18 августа 2024, 02:25
Скончался попавший под машину в Петербурге мальчик
РИА «Новости»
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Семилетний мальчик, которого ранее во дворе дома сбил автомобиль, скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник «Известий».

«Ребенок скончался», - сказал он.

Официальной информации по состоянию пострадавшего мальчика не поступало.

Семилетний ребенок попал под колеса Chery Tiggo во дворе дома. После этого автомобиль протащил его за собой несколько метров. Пострадавший получил множественные травмы. Врачи диагностировали у него перелом таза, ребер и конечностей.

По данным 78.ru , мальчик резко выскочил из кустов. Водитель не успел затормозить и сбил его. Родители узнали обо всем от старшего сына, который присматривал за братом.

Ранее в ДНР грузовик въехал в машину сопровождения спортсменов. В больницу с травмами получили восемь детей. Позже скончалась несовершеннолетняя велогонщица.

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