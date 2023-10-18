Три женщины оказались заблокированы на балконе полыхающего дома в центре Москвы

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По его данным, утром 18 октября на улице Трехгорный Вал в 12-этажном жилом здании загорелась квартира на четвертом этаже. На пятом этаже на балконе заблокированы три женщины. На место прибыли пожарные. Они установили, что произошло возгорание электрического щитка в подъезде, затем пламя перекинулось на квартиру.

Собеседник «360» уточнил, что пожар ликвидировали на площади четыре квадратных метра. О пострадавших информации не поступало.

Ранее на востоке Москвы на улице 9 Мая случился пожар. Пламя уже потушили. Во время разбора завалов обнаружили труп.

Кроме того, во вторник в Восточном округе Москвы загорелось здание автосервиса. Для тушения огня привлекли сотню пожарных.