Три женщины оказались заблокированы на балконе полыхающего дома в центре Москвы
В квартире жилого дома в центре Москвы произошел пожар. Три женщины оказались заблокированными на балконе, сообщил источник «360».
По его данным, утром 18 октября на улице Трехгорный Вал в 12-этажном жилом здании загорелась квартира на четвертом этаже. На пятом этаже на балконе заблокированы три женщины. На место прибыли пожарные. Они установили, что произошло возгорание электрического щитка в подъезде, затем пламя перекинулось на квартиру.
Собеседник «360» уточнил, что пожар ликвидировали на площади четыре квадратных метра. О пострадавших информации не поступало.
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Кроме того, во вторник в Восточном округе Москвы загорелось здание автосервиса. Для тушения огня привлекли сотню пожарных.