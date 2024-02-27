Три украинских беспилотника сбили над двумя областями России ночью 27 февраля

В Екатеринбурге владельцы точек «Таганский ряд» в торговом центре «Пекин» устроили забастовку из-за повышения арендной платы. Приехавшая на место полиция пыталась задержать одну из активисток, но толпа не позволила ее увезти. Продавцы рассказали об этом сайту E1.ru.

Сотни торговцев 26 февраля закрыли свои павильоны в знак протеста против повышения арендной платы на 30%. Они собрались на втором этаже, чтобы поговорить с администрацией. Сотрудники торгового центра попросили торговцев разойтись, в «Таганский ряд» приехала полиция и представители киргизской диаспоры.

Правоохранители устроили проверку документов. По словам очевидцев, одна из активисток не сразу достала паспорт. Когда полиция попыталась ее увезти, другие торговцы вступились за женщину, и ее отпустили.

«Если ее будете забирать, всех забирайте. Мы всем „Пекином“ поедем», - сказал один из них.

Пресс-служба УМВД Екатеринбурга заявила, что полицейские приезжали проконтролировать ситуацию, а не по заявлению. Администратор «Таганского ряда» Вячеслав Репин заявил журналистам, что арендную плату повысили из-за подорожавших коммунальных услуг. Он сказал, что с каждым арендатором пообщаются отдельно.

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