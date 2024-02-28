Три ребенка устроили катания на льдине в Новгородской области

Спасатели вытащили несовершеннолетних на берег и передали их сотрудникам полиции. В МЧС напомнили россиянам, что детей нельзя оставлять без присмотра. Кроме того, им необходимо рассказать о том, насколько опасно выходить на тонкий лед.

В конце января 78-летняя москвичка едва не утонула в реке Сетунь , спасая свою собаку. Во время прогулки ее питомец упал в воду. Пенсионерка бросилась на помощь, вытащила пса, но сама выбраться уже не смогла. Прохожие тоже не смогли помочь женщине и вызвали полицию. Полицейские вытащили пенсионерку из воды и пригласили погреться в служебный автомобиль до приезда медиков.