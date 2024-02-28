28 февраля 2024, 22:04

Три ребенка устроили катания на льдине в Новгородской области

Пресс-служба МЧС
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Три ребенка взяли с собой собаку и отправились в плаванье на льдине по реке Шелонь в Новгородской области. Мальчиков заметили прохожие и сообщили спасателям. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели вытащили несовершеннолетних на берег и передали их сотрудникам полиции. В МЧС напомнили россиянам, что детей нельзя оставлять без присмотра. Кроме того, им необходимо рассказать о том, насколько опасно выходить на тонкий лед.

В конце января 78-летняя москвичка едва не утонула в реке Сетунь , спасая свою собаку. Во время прогулки ее питомец упал в воду. Пенсионерка бросилась на помощь, вытащила пса, но сама выбраться уже не смогла. Прохожие тоже не смогли помочь женщине и вызвали полицию. Полицейские вытащили пенсионерку из воды и пригласили погреться в служебный автомобиль до приезда медиков.

Спасатели Дети МЧС РФ Собаки Россия Полиция
28 февраля 2024, 22:13
Молящуюся ананасам голую москвичку отправили из магазина в психушку
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Обнаженную жительницу Москвы, которая молилась на банки с консервированными ананасами в столичном магазине, отправили в психушку. Девушка бросалась на покупателей и просила отвести ее к «отцу по имени Вечность», сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, проживающая в элитном доме на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово девушка приехала в магазин, расположенный в другой части столицы. Там она разделась догола, села на пол перед витриной и стала поклоняться ананасам.

Полицейские попытались ее увести, но девушка начала кидаться на людей, смеяться и объяснять свое поведение якобы волей Всевышнего.

«Сотрудники доставили ее сначала в отделение, а уже оттуда - в психиатрическую больницу в районе Преображенское. Диагноз предстоит установить специалистам», - уточнил канал.

Ранее многодетная москвичка, посещающая тренинги на фоне депрессии, потеряла две квартиры, офис и попала в психиатрическую больницу.

Магазины Полиция Продукты Психология Москва
28 февраля 2024, 21:58
Подросток пропал в Екатеринбурге более двух суток назад
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток, еще ищут уже вторые сутки. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.

«27 февраля 2024 года вышел из дома и не вернулся. Может находиться в вашем районе», - уточнили на сайте отряда.

Мальчик пропал в Верх-Исетском районе города. По внешним приметам - ребенок ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, с серыми глазами и светло-русыми волосами.

На момент пропажи был одет в черные джинсы, черные ботинки, белую кофту и красно-черную куртку.

Ранее полицейские нашли пропавшую 15-летнюю школьницу в Подмосковье. Девочку искали с 19 февраля, когда ушла из дома в салон красоты и больше не вернулась.

До этого следователи сообщили, что под Псковом обнаружили тело пропавшей почти два месяца назад девочки. Ребенка искали с начала 2024 года.

Дети Волонтеры Екатеринбург Полиция
28 февраля 2024, 21:47
Труп подростка с расплавившимся телефоном в руке нашли в Подмосковье
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В Старой Купавне в Московской области погиб 17-летний юноша. В его руках обнаружили оплавившийся мобильный телефон. Об этом написала прокуратура региона в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Mash , тело юноши нашла его бабушка. В момент смерти молодой человека разговаривал по телефону. При этом аппарат стоял на зарядке, а провод был перемотан скотчем.

В прокуратуре уточнили, что на теле подростка остались термические ожоги, а мобильный телефон в руке оплавился. Правоохранительные органы проведут проверку случившегося.

«В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Ногинской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей», - добавили в ведомстве.

В ноябре прошлого года 10-летняя школьница погибла от удара током, уронив мобильный телефон в ванну с водой. Устройство в этот момент стояло на зарядке.

Смертность Дети Смартфоны Полиция
28 февраля 2024, 21:18
Женскую ногу нашли в Солдатском озере Смоленска
РИА «Новости»
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Местные жители обнаружили в Солдатском озере Смоленска человеческую ногу. Правоохранительные органы расследуют случившееся, а водолазы обследуют водоем в поиске остальных частей тела.

Во вторник, 27 февраля, местные жители обнаружили в Солдатском озере человеческую ногу. Очевидцы обратились в правоохранительные органы. По их словам, нога была женской, сообщило издание «Провинция.ру».

В среду, 28 февраля, водоем обследовали водолазы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» в поисках тела, но трупа или других частей тела не нашли.

В начале февраля в Калининградской области на побережье Батайска обнаружили муляж оторванной человеческой ноги. Конечность выглядела как настоящая - посиневшая, с переломом и ранами. Очевидцам даже стало плохо. Но правоохранительные органы выяснили, что это не настоящая, а искусственная нога. Как она оказалась на берегу неизвестно.

Прокуратура РФ Преступления Полиция Следственный комитет России

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