Три ребенка получили ранения из-за столкновения фуры и автобуса в Иркутске

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Машины столкнулись на улице Генерала Доватора. В ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, в том числе два ребенка трех и пяти лет. СК начал доследственную проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и свидетели аварии», - отметили в пресс-службе.

В ноябре в Приморском крае маршрутный автобус столкнулся с фурой DAF. Машина следовала из Артема в Кневичи и протаранила большегруз. Из-за аварии пострадали пять человек.

Ранее ДТП произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Легковой автомобиль врезался в полуприцеп грузовика МАЗ. В результате столкновения получил травмы водитель машины KIA.