23 июля 2024, 09:21

Три ребенка и 13 взрослых утонули в водоемах России за сутки

Пресс-служба МЧС
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В водоемах страны за прошедшие сутки погибли 16 человек, в том числе три ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Один из случаев произошел в Сыктывкаре. Двое подростков ушли купаться за оборудованный пляж. Одного из друзей успели вытащить местные спасатели, второго парня спасти не удалось.

«В Вологде 17-летний парень купался и пропал из виду. Взрослых рядом не было. Его тело вытащили спасатели», - передали в МЧС.

Еще одно происшествие зафиксировали в пензенском селе Засечное. Компания на арендованной лодке заплыла на четыре метра за буйки. Молодой парень решил нырнуть с лодки, но утонул.

Смертельные случаи на воде происходят едва ли не каждый день. Ранее купание в российских водоемах закончилось летальным исходом для 40 человек , среди которых - двое детей. Троих утопленников спасатели вытащили из карьера в Улан-Удэ.

Спасатели напоминали: запрещено заплывать за буйки , купаться вдали от берега, нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с большой высоты. Плавать можно только в специально оборудованных для этого местах.

Спасатели Дети Россия Водоемы
23 июля 2024, 09:44
Уголовное дело возбудили после нападения на полицейского в Кореновске
РИА «Новости»
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После нападения юноши на сотрудника полиции в Краснодарском крае возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 21 июля в Кореновске между местными жителями произошла драка. К месту происшествия прибыли правоохранители, чтобы усмирить буйных мужчин. Но в ответ на требование прекратить конфликт 20-летний юноша набросился на полицейского.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в СК.

Предположительно, драка началась после того, как один из жителей города сделал замечание приезжему - тот будучи пьяным громко включил музыку. После около 40 иностранцев напали на группу местных парней. Потасовка произошла возле школы. Происшествие возмутило жителей, они вышли на марш.

Ранее мужчина напал на полицейских , которые дежурили на Манежной площади. Агрессор использовал против них газовый баллончик и активно сопротивлялся, когда его попытались задержать. Нападавшим оказался 22-летний уроженец Ставропольского края, против него возбудили уголовное дело.

Драки Уголовное дело Мужчины Полиция Краснодарский край
23 июля 2024, 09:22
МотоТаня перед гибелью в ДТП заявляла о планах покорить Турцию
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Блогер, байкерша МотоТаня (Татьяна Озолина) заявляла о планах покорить Турцию. Девушка опубликовала пост на своей странице в социальной сети Instagram* за четыре дня до гибели.

«Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», - написала блогер.

О гибели МотоТани стало известно ночью 23 июля. Участниками ДТП стали как минимум два человека. По предварительным данным, байкерша каталась в компании других мотоциклистов и не справилась с управлением.

Последняя запись в Telegram-канале Озолиной была сделана утром 22 июля: «Бодрое измирское утро». За жизнью байкерши на YouTube следили около двух миллионов подписчиков.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Турция ДТП
23 июля 2024, 08:34
Загоревшуюся в Строгино машину сняли на видео
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Утром 23 июля в Строгино на проезжей части загорелась машина. Очевидица рассказала 360.ru, что огонь охватил спецтехнику.

Женщина заметила машину, охваченную огнем, когда ехала по трассе. Она заявила, что ДТП произошло перед тоннелем.

«Это какая-то строительная машина или типа того. Паники никакой не было, никто не бегал вокруг», - сказала она.

Собеседница 360.ru сняла произошедшее на видео. На кадры попал открытый огонь.

В Москве в поселении Первомайском 22 июля произошла другая авария, с участием автомобиля BMW. Иномарка съехала в кювет и перевернулась. Пострадал подросток, находившийся в машине. Его увезли в Коммунарку.

Пожары ДТП Машины Москва
23 июля 2024, 01:47
Жители Кореновска вышли на улицы после нападения мигрантов на россиянина
Freepik
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В Кореновске случился конфликт между местными жителями и мигрантами. Об этом сообщил «Царьград» в Telegram-канале.

По его данным, около 40 иностранцев напали на группу местных парней. Драка началась после того, как один из жителей города сделал замечание приезжему, потому что тот включил громкую музыку в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что полицейские задержали одного из нападавших. Он яро сопротивлялся и даже ударил правоохранителя.

Происшествие возмутило местных жителей. Они собрались в колонну и пошли в «неизвестном направлении», чтобы разобраться в произошедшем. Также собравшиеся кричали лозунг «Один за всех и все за одного!».

Еще одна драка случилась в Кореновске около школы. Полиция уже задержала зачинщика и арестовала на пять суток.

Мигранты Краснодарский край

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