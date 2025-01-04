Три машины сгорели в автосервисе «Мираж» на юге Москвы
В Бирюлеве Западном утром 4 января сгорел гаражный бокс, оборудованный под автосервис. Об этом сообщил источник 360.ru.
Возгорание произошло в гаражных рядах на Востряковском проезде. Сообщение в спасательную службу поступило в 08:18. Открытым пламенем горел автосервис «Мираж».
Огонь охватил площадь примерно в 30 квадратных метров. Внутри гаражного бокса находились машины. В 08:56 прибывшим на вызов пожарным удалось ликвидировать возгорание. В результате происшествия пострадали три автомобиля.
Ранее пять автомобилей сгорели дотла в автосервисе в Хабаровском крае. Пожар бушевал на площади 600 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
В многоэтажном доме в центре Москвы возгорание произошло из-за взрыва батареи электросамоката. Сотрудники МЧС оперативно потушили вещи и мебель жильцов квартиры.