04 января 2025, 10:31

Три машины сгорели в автосервисе «Мираж» на юге Москвы

РИА «Новости»
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В Бирюлеве Западном утром 4 января сгорел гаражный бокс, оборудованный под автосервис. Об этом сообщил источник 360.ru.

Возгорание произошло в гаражных рядах на Востряковском проезде. Сообщение в спасательную службу поступило в 08:18. Открытым пламенем горел автосервис «Мираж».

Огонь охватил площадь примерно в 30 квадратных метров. Внутри гаражного бокса находились машины. В 08:56 прибывшим на вызов пожарным удалось ликвидировать возгорание. В результате происшествия пострадали три автомобиля.

Ранее пять автомобилей сгорели дотла в автосервисе в Хабаровском крае. Пожар бушевал на площади 600 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

В многоэтажном доме в центре Москвы возгорание произошло из-за взрыва батареи электросамоката. Сотрудники МЧС оперативно потушили вещи и мебель жильцов квартиры.

Пожары Машины Москва
04 января 2025, 08:27
«Уральские авиалинии» подготовили резервный борт из Шарм-эль-Шейха
РИА «Новости»
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Пассажиров совершившего экстренную посадку рейса из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург отправят домой резервным бортом. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

Перевозчик подчеркнул, что на время ожидания вылета пассажирам предоставили все услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в отелях.

«Для отправки рейса подготовили резервный борт. Отправка обратно зависит от получения разрешения», - пояснили в «Уральских авиалиниях».

Самолет, следовавший по рейсу U61876, вечером 3 января вылетел из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург. Через 10 минут после взлета на борту сработала сигнализация о неисправности двигателя. Экипаж принял решение развернуться. Воздушное судно благополучно приземлилось в Египте, пострадавших нет. На борту находились 236 человек.

Уральские авиалинии Самолеты
04 января 2025, 05:00
Оренбуржцы получили удар током в местном джакузи
РИА «Новости»
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Посетители фитнес-центра в Оренбурге получили удар током во время плавания в бассейне и отдыха в джакузи. Пострадали взрослые и дети, сообщила пресс-служба СУ СКР по Оренбургской области.

Информация о случае в фитнес-центре появилась в соцсетях. Электрический ток ударил посетителей местного фитнес-клуба, когда они находились в джакузи и бассейне. Пострадавшим потребовалась медпомощь. Среди них - дети.

Следком организовал процессуальную проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, изъял документацию и допросил сотрудников. Прокуратура Оренбургской области взяла разбирательство на контроль.

Один из пострадавших рассказал сайту 56orb.ru , что больше остальных досталось женщинам в большом бассейне. В какой-то момент всех, кто находился в воде, начало трясти, и это прошло, когда в фитнес-центре погас свет. Сотрудники вызвали скорую помощь.

В Самарской области посетители бассейна отравились хлором. Четверо детей попали в больницу, из них один находился в тяжелом состоянии.

Электричество Медицина Следственный комитет России
04 января 2025, 02:00
Россиянин умер в хаммаме в Таиланде в Новый год
РИА «Новости»
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Житель Иркутской области поехал с супругой на отдых в Таиланд в декабре. В праздничные дни он пошел в хаммам и умер, сообщил Telegram-канал Shot.

Адвокат прилетел в Паттайю из Братска. Новый год 44-летний мужчина и его жена встречали с друзьями, а 1 января он отправился в хаммам, куда ходил каждый день. Перед этим он выпил спиртное.

В хаммаме россиянину резко стало плохо и он потерял сознание. Находившийся рядом британец пытался привести его в чувство. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Супруга погибшего рассказала, что за хранение тела в больнице приходится платить ежедневно 1,3 тысячи рублей. Сейчас решается вопрос с транспортировкой россиянина на родину.

Ранее стало известно о гибели российской модели в Таиланде перед собственной свадьбой. Сильная волна смыла ее со скалы во время медитации. Позже спасатели нашли тело 24-летней россиянки в море.

Отдых Таиланд Мужчины Новый год
03 января 2025, 23:06
Москвичка нашла желтую змею у себя на кухне
Freepik
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На северо-западе Москвы жительница многоквартирного дома обнаружила желтую змею у себя на кухне и обратилась к спасателям за помощью. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных городских службах.

Рептилию нашли в квартире на бульваре Генерала Карбышева в районе Хорошево-Мневники. Проживающая там женщина заметила желтую змею в раковине на кухне, после чего и вызвала спасателей.

«Возможно, приползла через вытяжку от соседей», - сообщил источник.

Змею уже поймали. По предварительной информации, это мог быть полоз. Никто не пострадал.

Прошлой осенью на севере столицы мужчина обнаружил в своей квартире агрессивную розовую змею , но прибывшие на месте спасатели рептилию не нашли, причем неизвестно, куда она исчезла.

Спасатели Москва Змеи Квартиры

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