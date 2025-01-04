Три машины сгорели в автосервисе «Мираж» на юге Москвы

Посетители фитнес-центра в Оренбурге получили удар током во время плавания в бассейне и отдыха в джакузи. Пострадали взрослые и дети, сообщила пресс-служба СУ СКР по Оренбургской области.

Информация о случае в фитнес-центре появилась в соцсетях. Электрический ток ударил посетителей местного фитнес-клуба, когда они находились в джакузи и бассейне. Пострадавшим потребовалась медпомощь. Среди них - дети.

Следком организовал процессуальную проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, изъял документацию и допросил сотрудников. Прокуратура Оренбургской области взяла разбирательство на контроль.

Один из пострадавших рассказал сайту 56orb.ru , что больше остальных досталось женщинам в большом бассейне. В какой-то момент всех, кто находился в воде, начало трясти, и это прошло, когда в фитнес-центре погас свет. Сотрудники вызвали скорую помощь.

В Самарской области посетители бассейна отравились хлором. Четверо детей попали в больницу, из них один находился в тяжелом состоянии.