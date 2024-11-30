30 ноября 2024, 19:34

Три машины попали в ДТП в Замоскворечье

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Три машины столкнулись на Садовнической улице в Замоскворечье. Об этом сообщил источник 360.ru.

Причины аварии неизвестны. В результате аварии никто не пострадал.

«Разлива топлива нет», - уточнил источник.

Ранее другая массовая авария произошла на 107-м километре МКАД в районе Восточного Измайлова. Есть пострадавшие, в том числе - ребенок.

Утром 30 ноября Ford Focus намотало на фонарный столб на Северо-Восточной хорде в Измайлове. Находившаяся за рулем женщина пострадала, но осталась жива.

ДТП Топливо Машины
30 ноября 2024, 16:44
Направлявшиеся на Кубу россияне застряли в московском аэропорту из-за нехватки керосина
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Рейс авиакомпании Nordwind из Москвы на Кубу задержали на пять часов. Причиной переноса вылета стала нехватка топлива в кубинских аэропортах, сообщила пресс-служба перевозчика.

Согласно расписанию, самолет должен был покинуть аэропорт Шереметьево в 11:00 по московскому времени. Сейчас авиакомпания ждет подтверждения от аэропортов Гаваны и Варадеро о возможности заправки авиационным топливом. Пассажиры остаются в аэропорту.

«Информация по следующим рейсам в/из Республику Куба будет сообщена дополнительно», - отметили в пресс-службе.

Ранее Куба стала одним из самых популярных направлений для отдыха на новогодних каникулах. В список также попали Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Доминикана. Владелица туристического агентства «География» Елена Агаршева рассказала, что стоимость тура на одного человека может варьироваться от 40 до 700 тысяч рублей.

Куба Самолеты Москва
30 ноября 2024, 16:04
Крупный пожар на промобъекте в Ростовской области потушили
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Крупный пожар на промышленном объекте в Каменском районе потушили. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Благодарю коллег за оперативное устранение ЧС», - отметил он.

Крупный пожар тушили 109 человек и 38 единиц техники. Подробностей о причинах возгорания нет. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее огнеборцы локализовали пожар в складском хабе в Подмосковье. Спасатели не допустили распространения огня на два соседних здания и стоящие неподалеку грузовые машины.

Пожары МЧС РФ
30 ноября 2024, 14:46
Новогодняя елка вспыхнула у магазина в Москве
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Новогодняя елка вспыхнула у магазина в Центральном округе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Праздничное дерево загорелось в Мещанском районе на Переяславской улице недалеко от дома № 15.

«Есть угроза людям», - сообщил источник.

На место выехали пожарные.

Ранее в 4-м Верхнем Михайловском проезде Москвы загорелось двухэтажное общежитие. Из здания эвакуировали 30 человек. Информации о пострадавших не поступало. Пламя охватило 40 «квадратов» и распространилось на кровлю.

До этого пожар произошел в историческом здании на Страстном бульваре. Очаг возгорания оказался в ресторане.

Пожары Москва
30 ноября 2024, 01:45
В Иркутске отец выбросил 17-летнюю дочь из окна из-за ее внешнего вида
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Полиция задержала мужчину, избившего свою 17-летнюю дочь в Иркутске. Он выбросил подростка из окна, сообщила Lenta.ru.

Предварительно, агрессор - гражданин Узбекистана. В его семье воспитывается еще семеро детей. Мужчина поссорился с дочерью из-за ее внешнего вида, несколько раз ударил ее, а затем бросил в окно. Семья живет на четвертом этаже.

Пострадавшую госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Медики диагностировали у несовершеннолетней черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Прибывшие на место происшествия полицейские мужчину задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее москвич выбросил из окна жену и ребенка, женщина и младенец скончались на месте. Мужчину задержала полиция.

Уголовное дело Семья Отношения Полиция

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