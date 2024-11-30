Три машины попали в ДТП в Замоскворечье
Три машины столкнулись на Садовнической улице в Замоскворечье. Об этом сообщил источник 360.ru.
Причины аварии неизвестны. В результате аварии никто не пострадал.
«Разлива топлива нет», - уточнил источник.
Ранее другая массовая авария произошла на 107-м километре МКАД в районе Восточного Измайлова. Есть пострадавшие, в том числе - ребенок.
Утром 30 ноября Ford Focus намотало на фонарный столб на Северо-Восточной хорде в Измайлове. Находившаяся за рулем женщина пострадала, но осталась жива.