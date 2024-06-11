11 июня 2024, 21:44

Три легковушки загорелись во дворе жилого дома в Москве

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В Москве в микрорайоне Северного Чертанова загорелось три автомобиля. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пожар произошел во дворе жилого дома. Загорелись три легковушки - Toyota, Mazda, Ford. Огонь распространился на площади пять квадратных метров.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. На них видно, как огонь разгорается на автомобиле. От пламени идут большие клубы черного дыма, доходящие почти до седьмого этажа. Периодически со стороны автомобилей слышны хлопки, небольшая часть огня перешла на траву.

На место ЧП прибыли спасатели. По данным источника, огонь уже потушили, обошлось без пострадавших.

Ранее пожар случился в мебельном цеху в Самаре. Пламя распространилось на площади 500 «квадратов».

Спасатели Пожары Москва
11 июня 2024, 19:53
«Никак не оправдывает». Оскорбивший таксиста-инвалида в Электростали публично извинился
Телеканал «360»
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Пассажир Дмитрий, оскорбивший таксиста-инвалида в Электростали, публично извинился. Он рассказал в интервью 360.ru, что в тот вечер был пьян и даже не понял, что водитель не слышит его.

«Мы с ребятами отмечали мальчишник, выпивали. Хотели поехать в бар. Вызвали такси, приехал молодой человек. Позже я узнал, что его зовут Артем», - рассказал мужчина.

Дмитрий сел в машину и позвал своих товарищей. Тогда таксист сказал, что не повезет компанию, потому что все пьяные.

«Мне это не понравилось. Я начал его оскорблять. Не знал, что он глухонемой либо слабослышащий человек. Никаких указателей не было», - пояснил собеседник 360.ru.

После водитель попытался вытолкать пассажира из машины, и они сцепились.

«Немного поборолись руками», - признался Дмитрий.

О том, что у Артема проблемы со слухом, Дмитрий узнал только на следующий день после происшествия.

«Хотел бы принести свои извинения Артему, всем людям с ограниченными возможностями и тем, кого я обидел своим поведением. Понимаю, извинений мало. Мы были в алкогольном опьянении… Это тем более нас никак не оправдывает», - заключил он.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом происшествия. На записи видно, что таксист пытался убедить пассажира выйти из машины и объяснял, что уже отменил поездку. На все угрозы буйного мужчины он отвечал, что не слышит его.

Такси Мужчины Машины Водители Электросталь
11 июня 2024, 19:45
Балкон с женщиной рухнул с пятого этажа в Москве
Pxhere
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Балкон вместе с женщиной рухнул с пятого этажа на проспекте Мира в Москве. Подробности 360.ru сообщил источник.

Пострадавшую нашли без сознания на тротуаре и увезли в Боткинскую больницу столицы.

«Диагноз скорая не уточнила», - передал источник.

Информации о состоянии пациентки нет. К месту происшествия прибыли спецслужбы.

Дом - кирпичный, семиэтажный. Первый этаж - административный. Подробности происшествия выясняются.

Ранее жительница Рязанской области пострадала из-за рухнувшего балкона. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Больницы Женщины Москва
11 июня 2024, 19:35
Подростки устроили заплыв в огромной луже после ливня в Люберцах
Freepik
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Ребята в Подмосковье воспользовались последствиями проливного дождя и искупались в стихийно возникшем водоеме. При этом они не стали обращать внимание на продолжающийся ливень. Видео этого развлечения оказалось в распоряжении 360.ru.

«Заплыв» произошел в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, где непогода разыгралась не на шутку. Он привлек внимание местных жителей.

Ранее синоптики предупредили о мегаливне Москве , который обещают в среду, 12 июня. Быстрое и интенсивное выпадение осадков может привести к затоплению дорог, подземных переходов и подвалов, затруднению передвижения, а также нанесению материального ущерба.

Люберцы Видео Водоемы
11 июня 2024, 19:12
Стало известно состояние пострадавшего на турслете коломенского школьника
Unsplash
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Подростка, которого ударил ножом коломенский школьник на туристическом слете в деревне Молитвино, выписали из реанимации. Об этом 360.ru рассказал отец напавшего на него пятиклассника.

Мужчина отметил, что пострадавшему школьнику стало лучше.

«[Его] уже нет [в реанимации] давно <…>. Если бы [рана] была серьезная, он остался бы в реанимации», - объяснил отец школьника Он также сообщил, что напавший на семиклассника мальчик чувствует себя подавленным в связи со случившимся. Он подтвердил, что подросток ранее не делал ничего подобного.

«Я думаю, вся Коломна на ушах бы стояла, если бы такое было раньше», - отметил собеседник 360.ru.

О причинах нападения мужчина говорить отказался. По его словам, сейчас обстоятельства случившегося выясняет полиция.

«Я не уверен, что могу вам эту информацию раскрывать», - заключил он.

Конфликт между двумя мальчиками произошел 10 июня во время туристического слета в деревне Молитвино. Между школьниками началась словесная перепалка, после чего пятиклассник из коломенской школы напал с ножом на своего оппонента.

Коломна Школьники Мужчины Полиция

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