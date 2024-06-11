Три легковушки загорелись во дворе жилого дома в Москве

Пассажир Дмитрий, оскорбивший таксиста-инвалида в Электростали, публично извинился. Он рассказал в интервью 360.ru, что в тот вечер был пьян и даже не понял, что водитель не слышит его.

«Мы с ребятами отмечали мальчишник, выпивали. Хотели поехать в бар. Вызвали такси, приехал молодой человек. Позже я узнал, что его зовут Артем», - рассказал мужчина.

Дмитрий сел в машину и позвал своих товарищей. Тогда таксист сказал, что не повезет компанию, потому что все пьяные.

«Мне это не понравилось. Я начал его оскорблять. Не знал, что он глухонемой либо слабослышащий человек. Никаких указателей не было», - пояснил собеседник 360.ru.

После водитель попытался вытолкать пассажира из машины, и они сцепились.

«Немного поборолись руками», - признался Дмитрий.

О том, что у Артема проблемы со слухом, Дмитрий узнал только на следующий день после происшествия.

«Хотел бы принести свои извинения Артему, всем людям с ограниченными возможностями и тем, кого я обидел своим поведением. Понимаю, извинений мало. Мы были в алкогольном опьянении… Это тем более нас никак не оправдывает», - заключил он.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом происшествия. На записи видно, что таксист пытался убедить пассажира выйти из машины и объяснял, что уже отменил поездку. На все угрозы буйного мужчины он отвечал, что не слышит его.