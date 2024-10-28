Три легковушки и «Газель» столкнулись на МКАД, одна машина перевернулась

Участниками аварии стали три легковушки, в том числе такси, и грузовая «Газель». Водитель такси скрылся с места происшествия. Одна из машин перевернулась.

«Перекрыто три полосы из пяти», - уточнил собеседник 360.ru.

Разлива топлива не произошло, в аварии никто не пострадал. На месте работают сотрудники ДПС.

Накануне три машины попали в ДТП на Машкинском шоссе. Участниками аварии стали три иномарки, одной из них управлял бывший мэр Люберец Игорь Аккуратов. В аварии пострадали два человека, госпитализация им не потребовалась.