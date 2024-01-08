Три грузовика столкнулись на МКАД, в одной из машин зажало человека

По его данным, массовая авария случилась 8 января на внешней стороне 54-го километра МКАД в Можайском районе столицы. Прибывшие спасатели пытаются вытащить из машины зажатого в ней человека. На месте также работают автоинспекторы. О пострадавших информации нет.

В пресс-службе дептранса Москвы подтвердили информацию о массовой аварии с тремя большегрузами. В ведомстве уточнили, что движение в районе ДТП затруднено. Водителям порекомендовали заранее выбирать пути объезда.

Накануне на внутренней стороне 93-го километра МКАД водитель легкового автомобиля сбил женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.