Три громких взрыва прогремели в Ростове-на-Дону

Мужчину жестоко избили на глазах у прохожих на Можайском шоссе в Одинцове. Момент расправы попал на видео, оказавшемся в распоряжении 360.ru.

Неизвестный бежал через проезжую часть от своих преследователей. Споткнувшись, мужчина рухнул на обочину, в это время на него налетели обидчики.

Сначала один из них ударил убегавшего по голове - раздался истошный вопль боли. Затем другой несколько раз предположительно ножом пырнул пострадавшего в ногу. Истекающий кровью продолжал дико кричать.

На видео попал еще один молодой человек, который, видимо, хотел пнуть раненого. После нападавшие скрылись.

Изувеченный мужчина в луже крови остался у дороги. На помощь к нему сбежалась толпа. Подробностей происшествия и информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Ранее другой резонансный случай произошел в Ленобласти. Житель Гатчины до смерти избил невесту перед свадьбой из-за приступа ревности. Тело девушки нашли в ванной, жених оплакивал ее.