Три горняка погибли из-за выброса метана в Якутии

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«По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, три из которых, к сожалению, погибли», - указали в публикации.

Сейчас спасатели проводят эвакуацию рабочих рудника. На место ЧП отправили 12 представителей горноспасательного взвода города Мирный. Работа по ликвидации последствий выброса метана продолжается.

В октябре на глубине 700 метров на шахте в Казахстане произошел взрыв метано-воздушной смеси. В момент аварии на смене находились 252 горняка. В результате погибли 46 человек.

Власти Казахстана объявили день траура по погибшим горнякам. Президент республики Касым-Жомарт Токаев сменял руководителя компании «АрселорМиттал Темиртау» с должности.