19 апреля 2024, 12:23

Три эвакуированных села в Тюменской области остались без света

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Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области решил отключить электроэнергию в трех селах в Казанском районе. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Энергетики отключили из-за паводков электричество в селах Казанское, Большие Ярки и Огнево. Жителей этих населенных пунктов уже эвакуировали.

«Подача электроэнергии будет возобновлена АО „Россети Тюмень“ по особому распоряжению штаба», - указали в пресс-службе.

Ранее вода из реки Ишим дошла до населенных пунктов в Казанском районе Тюменской области. Специалисты начали укреплять насыпь, сдерживающую паводок. Глава района Татьяна Богданова отметила, что уже затопило 93 домовладения. Помимо укрепления насыпи местные жители своими силами пытаются остановить воду с помощью укладывания стены из мешков.

Утром 19 апреля уровень воды реки Ишим в селе Ильинка немного опустился и достиг 884 сантиметров. При этом он по-прежнему остается критическим.

Наводнения Тюмень Электричество Реки
19 апреля 2024, 12:34
«Отправим цветы, подарок и автограф». Организатор концерта Гуфа извинилась перед пострадавшей девушкой
РИА «Новости»
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Пострадавшая на концерте рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в Екатеринбурге не имеет претензий к артисту. Организатор мероприятия поделилась с «360» подробностями беседы с девушкой, на которую упал со сцены пьяный фанат музыканта.

«У нее нет никаких претензий к нам. Единственная ее просьба - чтобы не беспокоили журналисты», - пояснила организатор концерта.

Она заявила о неприемлемости таких случаев на выступлениях артистов.

«Отреагировали сразу же, ситуация внештатная, такого не должно быть», - пояснила организатор концертов.

По ее словам, они также узнали адрес пострадавшей девушки, чтобы отправить презент.

«Отправим цветы, подарок и автограф Гуфа», - уточнила она.

Молодого человека, спрыгнувшего со сцены забрали в полицию. Сейчас с ним решают вопрос, отметила организатор.

Концертный директор Гуфа Эдгар Кеосаян в беседе с «360» рассказал о реакции самого артиста на ситуацию.

«Алексей Сергеевич очень расстроился, что охрана не вовремя отреагировала, упустили момент, и неадекват залез на сцену, пожал руку ему, обнял, и попытался как бы показать какое-то мастерство, но у него этого не получилось», - рассказал Кеосаян.

Он также заверил, что с девушкой все в порядке.

В Екатеринбурге в «Теле-клубе» во время концерта рэпера Гуфа пьяный молодой человек забрался на сцену. Затем он сделал сальто в толпу, задев ногой по голове девушке.

Екатеринбург Рэпер Гуф
19 апреля 2024, 12:22
«Большая вода» отрезала шесть населенных пунктов Тюменской области
Global Look Press
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В четверг районах Тюменской области шесть населенных пунктов отрезало «большой водой». Об этом сообщили в правительстве региона в Telegram-канале.

Речь идет об Абатском, Викуловском, Ишимском и Казанском районах. В двух последних работают лодочные переправы.

«В населенных пунктах, которые отрезала большая вода, для обеспечения безопасности организованы временные посты пожарной охраны», - указали Сотрудники МЧС помогают в перевозке людей, а также привозят продукты питания и лекарства.

В деревне Синицына Ишимского района проводят срочную эвакуацию населения. На месте работает комиссия муниципалитета и представители профильных служб. Местом сбора назначили у дома № 15 по улице Дачной.

Глава Казанского района Тюменской области Татьяна Богданова сообщала, что вода добралась до всех населенных пунктов. По данным на утро 19 апреля, подтопило 93 дома.

Лекарства Питание Продукты
19 апреля 2024, 11:26
Подозреваемого в убийстве из-за замечания о парковке объявили в федеральный розыск
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Подозреваемого в убийстве из-за замечания о неправильно припаркованной машине на юго-востоке Москвы объявили в федеральный розыск. Об этом РИА «Новости» рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Убийства СК РФ Машины Москва
19 апреля 2024, 11:18
Концерт Гуфа в Екатеринбурге закончился для фанатки подозрением на сотрясение
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге в «Теле-клубе» на концерте рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, пострадала девушка. Ей на голову со сцены спрыгнул нетрезвый фанат музыканта. Об этом «360» рассказали гости мероприятия.

«Парень залез на сцену. Гуф поворачивается, и тот стоит, протягивает ему руку, они поздоровались, парень развернулся, просто сделал сальто и прыгнул в толпу. Стояли девочки молоденькие прям перед сценой и парень прилетел на девушку. Все были в шоке», - рассказала одна из очевидец.

По ее словам, Гуф сразу поинтересовался самочувствием пострадавшей и на протяжении всего концерта уточнял ее состояние. Девушке сразу предложили воду и помощь.

«Гуф раза четыре, наверно, извинялся перед ней, говорил такое ощущение, что это он прыгнул, а не этот парень. Ему был неприятен этот случай», - уточнила другая слушательница.

Рэпер также призвал поклонников не бить молодого человека. Пострадавшие ограничились просьбой к сотрудникам охраны вывести пьяного гостя из зала.

По данным Telegram-канала Shot , у пострадавшей подозрение на сотрясение мозга. При этом возмущенные посетители клуба едва не растерзали акробата.

Недавно в Москве полицейским позвонил неизвестный и сообщил о смерти рэпера Гуфа. Звонок поступил якобы от экс-супруга его сестры. Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что это был чей-то розыгрыш.

Концерты Екатеринбург Рэпер Гуф

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