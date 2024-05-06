Три человека сгорели в частном доме в Пензенской области

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 00:16. В доме, расположенном в Шемышейском районе, произошло возгорание на площади 40 квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели начали тушить огонь. При разборе завалов они нашли тела двух мужчин 54 и 56 лет, а также женщины 58 лет. Согласно предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Накануне вечером крупный пожар произошел на турбазе на Кубани. Там огонь охватил 1000 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.